Dizi sektöründe ağır çalışmaya karşı hukuk zaferi

Türkiye dizi sektöründe oyuncuların ağır çalışma koşullarına karşılık yapım şirketine açtığı davada sonuçlandı. Oyuncular Sendikası'nın müdahil olduğu davada yapımcı şirketin yoğun çalışma saatlarine dayanamadığı için diziden ayrılan oyuncu Güneş Emir'in kontratının başından beri geçersiz olduğuna hükmederek davayı reddetti.

Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde Cengiz Semercioğlu'nun aktarımına göre, 2 yıl önce genç oyuncu Güneş Emir’in, rol aldığı “Deniz Yıldızı” adlı dizide uzun çalışma saatleri nedeniyle sette bayılmıştı. Emir, haftanın 7 günü süren uzun çalışma koşullarına isyan ederek başrol oynadığı diziden ayrılmış bunun üzerine yapımcı kendisine tazminat dava açmıştı. Oyuncular Sendikası’nın ilk defa müdahil olduğu davada Oyuncular Sendikası Başkanı Memet Ali Alabora, Genel Sekreteri Şebnem Sönmez ve gözlemci olarak Bir-Oy’un avukatı da yer aldı.

Görülen dava sonunda mahkeme, Oyuncular Sendikası’nın sunduğu “sözleşmenin başından beri geçersiz” olduğu gerekçesini kabul etti ve açılan davanın haksız olduğuna hükmederek davayı reddetti.