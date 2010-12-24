Dizi sektörü yılın eylemine hazırlanıyor

T24 - Türk dizi sektöründe çalışanlar büyük eylem hazırlıklarını tamamladı. Aralarında büyük firmaların ve ünlü oyuncuların yer aldığı topluluk Türkiye'deki yayın sürelerinin fazla uzun olduğu gerekçesiyle durumu protesto etmeye hazırlanıyor.

“Yerli dizi yersiz uzun!” sloganıyla yola çıkan dizi sektörü, bu akşam saat 19.00’da Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünde yapılacak büyük eylem için son hazırlıklarını tamamlıyor. İşte eyleme katılacak diziler ve yapımcılar...

Senaryo Yazarları Derneği SENDER, ikinci eyleminde bu defa tüm sektör çalışanlarıyla birlikte 24 Aralık Cuma günü saat 19.00’da TAKSİM Atatürk Kültür Merkezi önünde ilgililere çağrı yapacak.



Dünya standartlarını hiçe sayarak kaliteyi düşüren ve insanlık dışı çalışma koşullarını yaratan, dizi sürelerini 45 dakikaya indirme taleplerini tekrarlayacaklar. Sinema Emekçileri Sendikası SİNESEN’in de katılımıyla yapılacak eyleme binlerce sektör çalışanının katılması bekleniyor.



Uzatma kısa kes!



Yayında olan birçok dizinin yönetmenleri, senaryo yazarları, oyuncuları, müzisyenleri ve ekiplerinin katılacağı eylemi gerçekleştirecek olan sektör çalışanları, katılacaklarını bildirmek için Senaryo Yazarları Derneği’nin telefonları kilitliyorlar…



Hangi yapım şirketleri destekliyor?



Asis Yapım, Avşar Film, AY Yapım, Altıoklar Film, BKM Film, Boyut Film, Gold Yapım, Eflatun Film,Limon Yapım, MED Yapım, Koliba Film, Medyavizyon, NTC Medya, Sinefekt, Stil Medya Süreç Film,TMC, TIM’s, ve diğer tanınmış birçok yapım şirketi de ekipleriyle 90 DAKİKAYA HAYIR eylemine destek vereceklerini bildirdiler.



Ünlü oyuncu ve yönetmenler 90 dakikaya karşı!



Aralarında , Tuncel Kurtiz, Halil Ergün, Haluk Bilginer, Erkan Can, Olgun Şimşek, Bülent İnal, Güven Kıraç, Okan Yalabık, Cansel Elçin, Özge Özberk Ahu Türkpençe, Mine Tugay, Güven Kıraç, Serhat Tutumluer,Barış Falay, Bülent Alkış, Berna Laçin, Devin Çınar, Engin Altan Düzyatan, Hakan Yılmaz, Şevval Sam, Şebnem Sönmez, Yeşim Büber, Nihal Ekici, Tomris Giritlioğlu, Onur Ünlü, Aydın Bulut, Cemal Şan, Orhan Oğuz, Selim Demirdelen, Faruk Teber, Mustafa Altıoklar, Mahsun Kırmızıgül, Öykü Çelik, Didem Balçın, Songül Öden, Janset, Demet Akbağ, Nefise Karatay, Özge Özberk gibi ünlü isimlerin bulunduğu geniş bir kalabalık 24 Aralık Cuma akşamı saat 19:00’da Taksim Meydanı’nda 90 dakikaya HAYIR diyecek!



Ay Yapım da destekliyor!



Ay Yapım’ın sahibi Kerem Çatay, çalışma süreleri nedeniyle çok sıkıntı yaşadıklarını belirterek bu

hareket için üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını bildirdi. Ezel ekibinin zamana karşı yarıştığını da ekleyen Çatay, eyleme katılmaları için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Fatmagül’ün Suçu Ne ve Yaprak Dökümü setleri eyleme katılacaklar.



Arka Sokaklar bizimle!



Beğenilen dizi Arka Sokaklar’ın yönetmeni Orhan Oğuz, eylem saatine kadar tam kadro katılım için seti bitirmeye çabalayacaklarını iletti.



İstanbul dışındaki setler de eyleme destek için duruyor!



İstanbul dışında çekimleri olan dizi setleri de eyleme destek vereceklerini açıkladılar. Karadağlar dizisinin başrol oyuncusu Erdal Özyağcılar ise Çanakkale’deki setten eyleme destek için İstanbul’a gelecek.



Dürüye’nin Güğümleri ekibi adına Emre Kınay, eylem süresince seti durduracaklarını ve çalışmayacaklarını bildirdi. Bunun dışında yine şehir dışında prodüksiyonu sürdürülen diziler de 90 DAKİKAYA HAYIR hareketini sonuna kadar desteklediklerini ilettiler.



Eyleme katılacak diziler hangileri?



Aşk ve Ceza, Arka Sokaklar, Bir Kadın Bir Erkek, Bitmeyen Şarkı, Doktorlar, Ezel, Elde Var Hayat, Fatmagül’ün Suçu Ne, Geniş Aile, Gönülçelen, Hanımın Çiftliği, Karadağlar, Kavak Yelleri, Kızım Nerede, Küstüm Çiçeği, Küçük Sırlar, Lale Devri, Leyla ve Mecnun, Muhteşem Yüzyıl, Ömre Bedel, Sırat, Unutulmaz,Türkan, Türk Malı, Yaprak Dökümü, Yahşi Cazibe, Yer Gök Aşk, Yerden Yüksek ekipleri, uzun çalışma saatlerini protesto etmek amacıyla yapılan eyleme katılacaklar.



Diğer destek verenler…



Sinema Konseyi, Film Yönetmenleri Derneği, Sinema Eserleri Meslek Birliği SİNEBİR, Televizyon ve Sinema Yapımcıları Melek Birliği TESİYAP, Oyuncular Meslek Birliği BİROY, DOT Tiyatrosu, DURU Tiyatro, Point İstanbul, Sinema Konseyi Akademisyenler Grubu’ndan birçok dekan, profesör, akademisyen ve öğrenci gibi kişi ve kurumlar da eyleme destek verdiklerini açıkladılar.

Birçok oyuncu, yönetmen ve kurum da desteklerini ve katılacaklarını bildirmeye devam ediyor.