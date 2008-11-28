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Dizi sadece para için yapılır

Tarık Akan, "Dizi çalışması bana çok zor geliyor" dedi ve ekledi: "Param olduğu için 'hayır' deme lüksüne sahibim."

28 Kasım 2008 02:00

Tarık Akan, "Dizi çalışması bana çok zor geliyor" dedi ve ekledi: Param olduğu için 'hayır' deme lüksüne sahibim.

Kars'ta çekilecek 'Deli Deli Olma' adlı sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Tarık Akan, dizi furyasını eleştirdi. "Dizi para için yapılır" diyen usta oyuncu, görüşlerini şöyle açıkladı:

Bana çok zor geliyor

"Dizi çekmeyi sevmiyorum. Dizi mantığı, çalışması bana çok zor geliyor. Günde 18-19 saat ayakta kalmayı artık vücudum kaldırmıyor. Yeteri kadar param da olduğu için 'hayır' deme lüksüne sahibim." 

Akan, "Beş günde bir bölüm bitirme mantığının ortadan kalkması gerekir. Bir bölümün 15 günde çekilmesi lazım. İnsani çalışma şart. Böyle giderse çok az iyi dizi yapılır, geri kalan hepsi çöplük olur" dedi. (Sabah)

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