Dizi oyuncusunu darp edip 500 bin lirasını çaldılar!

İstanbul Şişli’de bankadan çıkan dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel, kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildikten sonra 500 bin lirası gasp edildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Fulya Mahallesi Ruhi Sarıalp Sokak’ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre prodüksiyon şirketinde çalışan ve dizidelerde rol alan Günnur Adıgüzel, bankadan 500 bin lira çektikten sonra Ortaklar Caddesi’nde bulunan çalıştığı şirkete geldi.

İş yerinden otomobilin anahtarını alan Adıgüzel, Ruhi Sarıalp Sokak’ta park halinde bulunan otomobiline doğru paralarla birlikte yürümeye başladı. Günnur Adıgüzel'in otomobiline bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kadını otomobilin içinde darp etti. Ardından otomobilde bulunan yaklaşık 500 bin lirayı alarak, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Günnur Adıgüzel, durumu polise bildirdi ve hastaneye gitti. Polis ekipleri kadının bulunduğu hastanede ilk ifadesini alarak gaspçının eşkâlini belirlemeye çalıştı. Olay yerine de giden polis ekipleri, sokakta bir süre incelemelerde bulundu ve ara sokaklarda güvenlik kamerası araştırması yaptı.

Hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne götürülen Adıgüzel, burada yaklaşık 3 saat kalırken polise olayla ilgili ifade verdi.

Polisin gaspçıyı yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.