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Yaşam

Dizi oyuncusuna ölüm ilanı

'Breaking Bad' hayranları, dizinin final bölümününde hayatını kaybeden kimya öğretmeni ve uyuşturucu taciri Walter White için ilan verdi

08 Ekim 2013 17:54

Final bölümüyle ekrana veda eden 'Breaking Bad' dizisinde, başrol oyuncusu için gazeteye ölüm ilanı verildi.
 
Dizinin de geçtiği New Mexico eyaletinin Albuquergue kentindeki yerel gazetede yayınlanan ölüm ilanında, “White, Walter (Heisenberg), 52 yaşında akciğer kanseriyle uzun savaşının ardından, silahla vurularak Pazar günü hayatını kaybetti. Onu çok özleyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

İlanın parası dizininin resmi olmayan Facebook hayran sayfası kullanıcıları ve yine aynı şehirde yaşayan lise öğretmeni David Layman tarafından toplandı. Layman, dizinin ilk bölmününde küçük bir rol de almıştı.

Türkiye’de e2 kanalında yayınlanan dizi, kanser teşhisi konan lise öğretmeni Walter White’ın ailesini güvence altına almak için uyuturucu taciri olmasını anlatıyor. Dizinin final bölümü sadece ABD’de 10.3 milyon kişi tarafından izlendi.

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