Dizi oyuncusu trafikte yumruklandı

Oyuncu Kemal Pekser'e, trafikte kimliği belirsiz bir kişi yumruk atıp kaçtı. Pekser şikâyetçi olurken, polis saldırganı arıyor.

Ayvalık Limanı önü Atatürk Caddesi üzerinde otomobiliyle giden dizi oyuncusu Kemal Pekser, küçük yaşta, kulağında kulaklık bulunan kasksız bir motosikletli genci görünce uyardı. Motosikletli gence kask takmasını telkin ettiği sırada aracının sürücü koltuğunda oturan Pekser’e, tanımadığı bir başka kişi yumruk atıp kaçtı. Durum polise bildirildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yaşadığı o anları anlatan Pekser ise şunları söyledi:

“Ayvalık’ta ailemin yanında tatil yapıyorum. Otomobilimle ilçe merkezinden dönerken, yoğun trafikte 15 yaşlarında bir çocuk motosiklet kullanıyordu. Başında kask olmayan bu çocuk, her iki kulağına da kulaklık takmıştı. Ben aynı zamanda motosiklet tutkunuyum. Motosiklet camiası olarak, özellikle motosiklet kullanıcılarının kask takması konusunda aşırı hassas olduğumuz için çocuğa korna çalarak ikazda bulundum.

Fakat çocuğun kulağında kulaklık olduğu için çaldığım kornayı duymadı. Birkaç kez daha korna çaldım. Son anda fark etti, ama korktu. Korktuktan sonra da toparlanıp bana küfür etti. Ben de aracımı durdurdum ve çocuğa yaptığı işin son derece tehlikeli olduğunu anlatmaya çalıştım. Tam o sırada hiç tanımadığım bir şahıs aracımın açık penceresine yaklaşarak, yüzüme çok sert bir yumruk atıp kaçtı.”

Şikayetçi olduğunu belirten Pekser, “Birbirimize sahip çıkmamız gereken bu günlerde bu tarz tatsız bir olayın yaşanması beni de çok üzdü. Bana göre, son dönemde kötü bir karakteri canlandırdığım için yediğim yumruğun nedeni bu olabilir. Konunun takibindeyiz” diye konuştu.