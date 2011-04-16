Dizi oyuncusu ağır yaralandı

T24 - Bolu’da, TRT’de yayınlanan ’Sen de Gitme’ adlı dizi ile birçok filmde rol alan 31 yaşındaki Bulut Köpük ile arkadaşı Bulgan Bora Şahin, yoldan çıkan otomobillerinin takla atması sonucu ağır yaralandı. Köpük ve Şahin kaldırıldıkları hastanede yoğun bakıma alındı.





Kaza, dün gece saat 23.50 sıralarında, Bolu Abant Tabiat Parkı yolunda meydana geldi. Bulgan Bora Şahin yönetimindeki 06 BK 0485 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Şahin ile yanında bulunan, TRT’de yayınlanan ’Sen de Gitme’ adlı televizyon dizisi ile ’Lodos’, ’Mahpeyker: Kösem Sultan’ ve ’Gomeda’ adlı filmlerde rol alan Bulut Köpük ağır yaralandı.





Çevredekiler tarafından çağrılan ambulanslarla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Köpük ile Şahin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındılar. Bulut Köpük ve Bulgan Bora Şahin’in hayati tehlikeyi henüz atlatamadıkları öğrenildi.





