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Dizi oyuncuları köşe yazmaya başlayacak

Prof. Dr. Sevil Atasoy önderliği ve Gazeteci Hüseyin Ekinci yönetiminde Türkiye’nin ilk kriminal haber portalı yayın hayatına başlıyor

17 Nisan 2012 16:15

Prof. Dr. Sevil Atasoy  önderliği ve Gazeteci Hüseyin Ekinci  yönetiminde Türkiye’nin ilk kriminal haber portalı yayın hayatına başlıyor. www.khaber.com.tr 1 Mayıs’tan itibaren yayında olacak.


Kriminal haberlerin yeni adresi


Sitede  Şiddet, Cinsel Suçlar, Önemli Davalar, Cinayet, DNA, Adli Tıp, Organize Suçlar, Adli Antropoloji, Parmak İzi, Yolsuzluk, Bilişim Suçları, Kayıp Aranıyor, Sahtecilik, Polis Dünyası, Patlama, Terör, Hırsızlık, Yangın, Belge İnceleme, Yargı, Masumiyet Projesi, Uyuşturucu, Psikiyatri, Türkiye Gündemi v.b kategoriler yer alacak.

www.khaber.com.tr de Türkiye’nin tanıdığı önemli isimler köşe yazacak. Alanlarında başarılı işlere imza atmış Profesörler, Doçentler ve emniyette daha önce görev almış kişiler  düşüncelerini okuyucuları ile paylaşacak. Özellikle Prof. Dr. Sevil Atasoy gündemi yakından ilgilendiren haberler hakkında daha önce gazete ve televizyonlara verdiği beyanatları bundan böyle khaber aracılığıyla ve daha sık kamuoyu ile paylaşma imkanı bulacak.

Dizi ve film yıldızları köşe yazacak


Diğer taraftan hali hazırda ya da daha önce polisiye ve suç odaklı  dizilerde, filmlerde  polisi veyahut suçluyu oynayan sanatçılar,   hem hayat verdikleri rollerin penceresinden hem de gerçek kimlikleri ile Türkiye’deki suç ve suç dünyasına bakış açılarını paylaşacaklar.


Haberlere uzman yorumu


Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy yazacağı köşe yazılarının yanı sıra, diğer uzmanlarla birlikte internet haberciliğinde farklı bir uygulamayı da hayata geçirecekler. Alanlarında uzman isimler  gündemde öne çıkan bazı haberlerin altına o haberle ilgili kendi yorumlarını yazacaklar. Böylelikle uzman gözüyle haberdeki çelişkiler, hatalar, olayla ilgili yapılması gerekenler  okuyucuya aktarılacak.


Kayıplar aranacak


Ayrıca Kayıp Aranıyor kategorisinde  kayıplarla ilgili her türlü haberin yanı sıra yakınlarını kaybetmiş ailelere de kayıp ilanları ile destek verilecek.


Masumiyet projesi


Sitede   masum olduğu halde hapse girenler için “Masumiyet Projesi” başlıklı bir kategori de yer alacak. Ceza aldığı olayla ilgili biyolojik delili olanların başvuracağı  projenin amacı haksız yere hüküm giymiş olanların DNA analizleriyle masumiyetlerini kanıtlamak.

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