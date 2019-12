Dizi karakterlerinin stil haritası

Farkında mısınız, televizyon dizilerinde izlediğimiz bazı karakterler, moda tasarımcılarının modeli haline geldi. Kıvanç Tatlıtuğ’un Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül, padişahlı Sedef Çalarkan tişörtlerini üzerinden neredeyse hiç çıkarmıyor. Nebahat Çehre ve Beren Saat (dizideki isimleriyle Firdevs ve Bihter), Ezra-Tuba Çetin, Elif Cığızoğlu, Özgür Masur gibi tasarımcılardan giyiniyor.



Yaprak Dökümü’nde giyimine en çok önem veren iki karakter; Ferhunde ve Necla. Dudaktan Kalbe dizisinin kınalı yapıncağı Lamia da, rol gereği statü atladığı için artık daha özenli giyiniyor. Firdevs, Bihter ve Lamia karakterlerini giydiren Deniz Marşan, Adnan, Behlül ve Kenan’ın yaratıcısı Başak Dizer, Ferhunde ve Necla’nın kostüm sorumlusu Sinem Ağaçbacak ile dizi karakterlerinin stil haritasını çıkardık. Hangi karakter sezon boyunca hangi tasarımcı ve markaları giydi öğrenmek ister misiniz?



AŞK-I MEMNU



BEREN SAAT / BİHTER



Tam bir femme fatale



Bihter cesur bir karakter. Kendisinden yaşça büyük bir adamla sırf annesine inat olsun diye evlenen, herkesi etkileyen bir dişiliğe ve güzelliğe sahip bir kadın. Kocasının, yani Adnan’ın yanında tuhaf durmamak için yaşından büyük kıyafetler giyiyor. Bu kıyafetlerin hepsinin içinde son derece dişi ve çekici görünüyor. Onun tarzı femme fatale. Giydiği kıyafetlerin hepsinde seksapelini ortaya çıkaran bir detay gizli. Vücudu incecik olduğu için rahatlıkla daracık pantolonlar, mini etekler, dekolteli bluzlar, ceketler giyebiliyor. Gündüz kıyafetleri ağırlıklı olarak Arzu Kaprol’den. Kaprol dışında Closh, Roman, Naked, Sarar, Elaidi, Lappart Pr, İkon, Bebe, G-star, Özlem Süer, Müge Ersin, Simay Bülbül, Brandroom ve Calvin Klein tercih ediyor. Gece kıyafetleri ise Etcetura, Elif Cığızoğlu, Özgür Masur ve BCBG marka. Takılar Cem Lokmanhekim ve Evren Kayar’dan. Akşam yemeklerinde Bee Goddess’ın ve Melis Gök’ün kolyelerini takıyor. Ağır mücevherler ise Damas’tan. Ayakkabılar Sertaç Delibaş ve Elle. Çantalar Coach.



AŞK-I MEMNU



NEBAHAT ÇEHRE / FİRDEVS



Farklı tasarımların kadını



Firdevs güçlü, hırslı, iddialı bir karakter. Kızlarıyla rekabet ediyor, hatta zaman zaman kavga ediyor. Fiziği mükemmele yakın. İddiası kıyafetlerine de yansıyor. Son derece modern, günün trendlerini yansıtan, tasarım ağırlıklı kıyafetler giyiyor. Farklı kupları, alışılmışın dışında kesimleri seviyor. Nebahat Çehre’nin düzgün vücut hatları bir avantaj. Deniz Marşan "Bu kadar orantılı bir vücut yapısı olmasaydı bu şekilde giydiremeyebilirdim" diyor. Firdevs’in couture elbiseleri Ezra-Tuba Çetin’in tasarladığı Etcetura, Elif Cığızoğlu ve Özgür Masur marka. Günlük kıyafetleri Gamze Saraçoğlu, Mehtap Elaidi, Özlem Süer, Özlem Ahıakın, Berna Canok imzası taşıyor. BCBG, Closh, Naked ve Escada gibi hazır giyim markalarını da kullanıyor. Takılar Cem Lokmanhekim ve Evren Kayar’dan.



AŞK-I MEMNU



SELÇUK YÖNTEM / ADNAN



Hafta sonu bile şık



Adnan karakteri kibar, olgun, oturmuş, şık bir İstanbul beyfendisi. Klasik, kaliteli ama günümüz trendlerini takip eden bir çizgisi var. Asla bisiklet yaka tişört giymiyor. Jean ise sadece hafta sonları. Blazer ceket - gömlek kombinasyonunu tercih ediyor. Holding ve toplantılarda şık takım elbiseler, küçük yaka gömlekler ve ince kravatlar kullanıyor. Kıyafetleri Boyner, Burberry, Lacoste, Beymen Business gibi markalardan seçiliyor.



AŞK-I MEMNU



KIVANÇ TATLITUĞ / BEHLÜL



Cici çocuk gibi gözükmesin diye polo yaka giymiyor



Behlül, başına buyruk, iş ve okul disiplini olmayan ama sosyal, gece kulübüne, bara giden, çapkın, spor yapan, öğrenci bir genç. Bu yüzden kıyafetleri de asi, trendy ve spor. Her zaman fit kalıpları seçiyor. Çoğunlukla dar tişört - spor ceket kombinasyonunu tercih ediyor. Her zaman jean giyiyor. Ayakkabısı da ya bot ya da beyaz spor ayakkabı. Spor kısa montlar, tenine giydiği renkli V yaka dar trikolar, bileklik, şapka, gözlük gibi aksesuvarlar kullanıyor. Asla kravat takmıyor. Nişanında bile şık bir takım içine sadece beyaz gömlek giydi. Kösele ayakkabı da asla giymiyor. Başak Dizer, kolejli cici çocuk izlenimi vermek istemedikleri için polo yaka tişört ve çizgili triko giydirmediklerini söylüyor. Behlül’ün markaları şunlar: CK Jeans, GStar, DKNY Jeans, Jean’s Paul Gaultier, Sedef Çalarkan, Fred Perry, Tommy Hilfiger, QUE, Naked, Avva, Just Cavalli, Guess, Ferre ve D&G.



Yaprak Dökümü



DENİZ ÇAKIR / FERHUNDE



Mor ve kırmızı onun rengi



Ferhunde güçlü, başına buyruk, parayı çok seven, gösteriş meraklısı bir karakter. Vücut hatları çok güzel. Dekolteyi seviyor, çok da iyi taşıyor. Gücün simge rengi olduğu için kırmızıyı sık sık kullanıyor. Mor onun rengi. Pantolon çok nadir giyiyor. Çoğunlukla elbise ya da etek bluz tercih ediyor. Ayakkabıları özel yaptırılıyor. İlk sezondan beri giydiği kırmızı ayakkabısı çok beğeniliyor. Markaları Veromoda, Koton ve Fever.



Yaprak Dökümü



FAHRİYE EVCEN / NECLA



Zengin ama gösteriş meraklısı değil



Spor kıyafetler tercih eden bir üniversite öğrencisiydi. Zengin bir erkekle evlendi ama gösteriş meraklısı olmadı. Hálá spor- şık giyiniyor. Zarif tercihler yapıyor. Pastel renkleri, özellikle de maviyi çok seviyor. Pantolon tercih ediyor, özel günlerde elbise giyiyor. Kırmızı hiç rengi değil. Gusto, Koton, Parmetto, Pick-up onun markaları.



DUDAKTAN KALBE



ASLI TANDOĞAN / LAMİA



İddialı olmayan canlı renkler



Lamia, Hüseyin Kenan’a aşık, saf, yetim, uzak akrabalarının yanında büyümüş genç bir kızdı. Bu sezona kadar mütevazı bir hayat sürüyordu, dolayısıyla sıradan kıyafetler giyiyordu. Sezon başında zengin bir karakter olan Cemil Paşazade ile evlendi. O yüzden kıyafetlerinde değişim oldu. Fazla iddialı olmayan canlı renkte kıyafetler tercih ediyor. Genelde elbise giyiyor. Dekoltesi olmayan, uçuşan şifonlar, canlı renkler Lamia’yı anlatıyor. En çok kullanılan renkler sarı, yeşil, turuncu ve fuşya. Kıyafetlerin birçoğu Roman marka. Yanı sıra Closh, Müge Ersin ve Etcetura da giyiniyor.



DUDAKTAN KALBE



BURAK HAKKI / HÜSEYİN KENAN



Bazı renklerin dışına çıkmıyor



Hüseyin Kenan, bir keman virtüözü. Varlıklı ve kibar. Renkleri belli. O tonların dışına çıkmıyor. Lacivert, siyah, beyaz, gri mavi, çok nadir parlak olmayan koyu yeşil giyiyor. Konserlerde beyaz gömlek, siyah ince kravat ve papyon - smokin tercih ediyor. Günlük hayatta ise jean üstü gömlek ve V yaka triko. Kıyafetiyle ön plana çıkan bir karakter değil, aksesuvar kullanmıyor. Markaları Calvin Klein, CK Jeans, Lacoste, Bilstore ve Fred Perry.