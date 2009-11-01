Dizi için 19 kilo verdi

Bu Kalp Seni Unutur mu? dizisinin hazırlık döneminde 15, dizi başladıktan sonra da 4 kilo vererek 80 kiloya düşen oyuncu Bülent İnal, 75 kiloya düşünceye kadar her bölüm için bir kilo verecek.

Pilates yaparak ve yüzerek zayıflayan İnal, ünlü diyetisyen Taylan Kümeli'nin özel olarak hazırladığı reçeteyle, kontrollü olarak kilo verdiğini açıkladı. Dizide Diyarbakır Cezaevi'ne düşen oyuncu, zayıfladıktan sonra kendisiyle özdeşleşen bıyıklarını da kesince çok farklı bir görünüme büründü.