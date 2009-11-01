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Dizi için 19 kilo verdi

'Bu Kalp Seni Unutur mu?' dizisinin başrolünü canlandıran Bülent İnal fazla kilolarından nasıl kurtuldu?

01 Kasım 2009 02:00

'Bu Kalp Seni Unutur mu?' dizisinin başrolünü canlandıran Bülent İnal fazla kilolarından nasıl kurtuldu?

Bu Kalp Seni Unutur mu? dizisinin hazırlık döneminde 15, dizi başladıktan sonra da 4 kilo vererek 80 kiloya düşen oyuncu Bülent İnal, 75 kiloya düşünceye kadar her bölüm için bir kilo verecek.

Pilates yaparak ve yüzerek zayıflayan İnal, ünlü diyetisyen Taylan Kümeli'nin özel olarak hazırladığı reçeteyle, kontrollü olarak kilo verdiğini açıkladı. Dizide Diyarbakır Cezaevi'ne düşen oyuncu, zayıfladıktan sonra kendisiyle özdeşleşen bıyıklarını da kesince çok farklı bir görünüme büründü.

Gardiyanlar tarafından çıplak olarak, kanalizasyon suyunda yarıştırılma sahnesinin çekimlerinde hem fiziki olarak zorlandığını hem de ruhsal olarak çok yıprandığını söyleyen İnal, "İşkence sahneleri bizi çok hırpalıyor. Yaşananları oyuncu olarak hissetmek ve canlandırmak başlı başına yıpratıcı. O dönem cezaevlerinde yaşananları konuşmak bile mümkün olmazken şimdi böyle bir dizinin yayınlanıyor olması büyük gelişme. Benim kuzenim de Diyarbakır Cezaevi'nde yatmıştı. Şimdi yaşadıklarını daha iyi anlıyorum." dedi.

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