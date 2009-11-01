Dizi için 19 kilo verdi

'Bu Kalp Seni Unutur mu?' dizisinin başrolünü canlandıran Bülent İnal fazla kilolarından nasıl kurtuldu?
Bu Kalp Seni Unutur mu? dizisinin hazırlık döneminde 15, dizi
başladıktan sonra da 4 kilo vererek 80 kiloya düşen oyuncu Bülent İnal,
75 kiloya düşünceye kadar her bölüm için bir kilo verecek.
Pilates yaparak ve yüzerek zayıflayan İnal,
ünlü diyetisyen Taylan Kümeli'nin özel olarak hazırladığı reçeteyle,
kontrollü olarak kilo verdiğini açıkladı. Dizide Diyarbakır Cezaevi'ne
düşen oyuncu, zayıfladıktan sonra kendisiyle özdeşleşen bıyıklarını da
kesince çok farklı bir görünüme büründü.
Gardiyanlar tarafından çıplak olarak,
kanalizasyon suyunda yarıştırılma sahnesinin çekimlerinde hem fiziki
olarak zorlandığını hem de ruhsal olarak çok yıprandığını söyleyen
İnal, "İşkence sahneleri bizi çok hırpalıyor. Yaşananları oyuncu olarak
hissetmek ve canlandırmak başlı başına yıpratıcı. O dönem cezaevlerinde
yaşananları konuşmak bile mümkün olmazken şimdi böyle bir dizinin
yayınlanıyor olması büyük gelişme. Benim kuzenim de Diyarbakır
Cezaevi'nde yatmıştı. Şimdi yaşadıklarını daha iyi anlıyorum." dedi.