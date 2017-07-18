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Bilim / Teknoloji

Dizi finallerini izleyici belirliyor

Netflix, yeni bir uygulama geliştirdi,uygulama da farklı senaryo seçenekleri bulunuyor

18 Temmuz 2017 22:43

Netflix, kullanıcı tercihine göre farklı senaryo seçenekleri ve farklı sonlar sunan ilk interaktif içerikleri Çizmeli Kedi: Büyülü Kitaptan Kaçış ve Buddy Thunderstruck: Çılgın Fikirler’i duyurdu.

Gazete Duvar'ın haberine göre, izleyici ile birebir etkileşim kuran yeni özellik ile çocuklar; kendi hikayelerini kendileri kurgulayabilecek, sonunu belirleyebilecek ve aynı çizgi filmi her defasında farklı bir senaryo ile izleyebilecek. Netflix interaktif bölümler ilk etapta çoğu TV’de ve iOS cihazlarda izlenebilecek.

Netflix veli ve çocuklarla görüştü

İki yıldır interaktif içerikler üzerinde çalışan Netflix, bu çerçevede birçok çocuk ve ebeveynle görüştü. Görüşmeler sonunda ebeveynler, çocukların karar verme yeteneğine sahip olmasını ve yönetmen koltuğuna oturabilmesi fikrini sevdiğini söylerken, çocuklar da en sevdikleri karakterlerle “oynama”yı isteyeceklerini belirtti. Çizmeli Kedi: Büyülü Kitaptan Kaçış, 20 Haziran itibarıyla Netflix’te gösterime girdi.

Buddy Thunderstruck: Çılgın Fikirler bölümü 14 Temmuz’da platforma eklenecek.

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