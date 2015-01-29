Dizi, film ve reklam setleri artık 'tehlike' sınıfında

Oyuncular Sendikası ve Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen)'in talepleri üzerine, setlerin "az tehlikeli" sınıftan "tehlikeli” sınıfa yükseltilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tehlike Sınıfı Yükseltme Komisyonu tarafından kabul edildi. Kabul edilen düzenlemeyle setlerde iş güvenliği denetimleri artırılacak.

Oyuncular Sendikası ve Sine-Sen, düzenledikleri toplantıyla konuyu değerlendirdi. Toplantıya Oyuncular Sendikası Başkanı Meltem Cumbul, Sine-Sen Genel Başkanı Zafer Ayden, İTÜ Öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Gürcanlı, Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri Tilbe Saran, Yiğit Özşener, Özgür Çevik ile bir çok oyuncu katıldı.

‘Ölümlerle anılmak istemiyoruz,

önlemlerle anılmak istiyoruz’

Doğan Haber Ajansı’ndan Gülseli Kenarlı’nın haberine göre, Meltem Cumbul, önceliklerinin üyelerin bilinçlendirmek olduğuna dikkat çekti. Cumbul, “Biz ölümlerle anılmak istemiyoruz, önlemlerle anılmak istiyoruz. Burada ciddi kazanımlar elde etmek istiyoruz. Setlerde kazaların gerçekleşmemesi için elimizden geleni yapamaya çalışacağız. Öncelikle bir kılavuz hazırladık. Set işçilerine ve oyuncu arkadaşlarımızın rehberliğini etsin diye. Yönetmeliğin hazırlığı hala devam ediyor. Burada sektörümüzde yer alan yapımcılarımızın, kanal sahiplerinin de önerileri olacaktır. Bu sadece bize dair durum değildir, hepimizin sektördeki herkesin sahip çıkması gereken bir durumdur" diye konuştu.

İş güvenliği uzmanı zorunlu

Dizi, film ve reklam setlerinin az tehlikeli sınıftan tehlike sınıfa yükseltilmesiyle setlerde iş güvenliği denetimleri artacak ve setlerde bulunan iş yeri hekiminin mesai saati daha uzun olacak. Her set ve mekan, kişi, ekipman ve enerji kaynakları değiştiği için, her defasında risk değerlendirmesi tekrarlanacak ve dokümanlar güncellenecek. İş verenler çalışanları işe girişlerinden itibaren periyodik olarak 3 yılda bir sağlık muayenesinden geçirecek.