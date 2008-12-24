Dizi ekibi kaza yaptı

Star TV’de yayınlanan ’Sonbahar’ dizisinin çekimlerinden dönen set ekibi kaza yaptı. Dizi çalışanı iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.



Star TV’de yayınlanan ’Sonbahar’ dizisinin çekimlerinden dönen set ekibi kaza yaptı. Emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarpan kamyonette bulunan 2 kişi öldü.



Kazayı tesadüfen gören ölenlerin mesai arkadaşları olay yerinde sinir krizi geçirdi.



Kaza, saat 02:20 sularında TEM Otoyolu, Gaziosmanpaşa mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. Kadıköy’den, Star Televizyonu’nda yayınlanan "Sonbahar" isimli dizinin çekiminden dönen Deniz Altuntaş yönetimindeki 34 UL 6175 plakalı kamyonet, emniyet şeridinde park halinde duran Nihat Sezen yönetimindeki 34 AT 6150 plakalı sebze yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan Tülay Ergildi ve Zehra Sezgin, olay yerinde hayatını kaybetti. Deniz Altuntaş ise ağır yaralandı.



Bu sırada dizinin set ekibinde görevli olan arkadaşları kaza yerine geldi. Araçta sıkışan arkadaşlarını gören set ekibi görevlileri sinir krizleri geçirdi.



Set ekibinin Kadıköy’deki dizi çekimlerinin ardından Bağcılar’da bulunan evlerine döndüğü öğrenildi. Altuntaş’ın set ekibinde kuaför Tülay Ergildi’nin asistan, Sezgin’in ise makyöz olarak görev yaptığı öğrenildi.

