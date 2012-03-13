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Dizi başlamadan yasak ile tanıştı

Bir televizyon kanalında yayınlanmaya başlanacağı duyurulan “Ha Babam Uzay” dizisiyle ilgili Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz, dizide ’ha babam’ ibaresinin kullanılmasının durdurulmasını istedi.

13 Mart 2012 07:02

T24- Bir televizyon kanalında yayınlanmaya başlanacağı duyurulan “Ha Babam Uzay” dizisiyle ilgili Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz, dizide ’ha babam’ ibaresinin kullanılmasının durdurulmasını istedi.

İtirazı değerlendiren mahkeme, 100 bin TL teminat karşılığında dizinin adında ve bu diziyle ilgili tanıtım reklam duyurularında “Ha babam”, “Hababam” ibaresini kullanmalarının tedbiren durdurulmasına karar verdi.
 

Milliyet'in haberine göre, İstanbul 4 No’lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Hababam Sınıfı” romanının yazarı Rıfat Ilgaz’ın oğlu ve varisi Aydın Ilgaz ile taraf avukatları katıldı.

Ilgaz’ın avukatı Murat Turhan, “Karşı taraf yeni bir diziye başlamaktadır ve başlarken ‘Ha babam’ isminden faydalanmak istemektedir” dedi.

Yapım şirketi Süreç Filmcilik’in avukatı Aydın Kurban ise,  “Bizim kullandığımız deyim ’Ha babam’ şeklindedir. Türkçe’de yaygın kullanılmaktadır. Tedbir talebinin reddine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

 

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