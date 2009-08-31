Dizi aşkı gerçek mi oldu?

Beren ile Kıvanç'ın aşk yaşadığı konuşuluyor...

Bu sahneler gerçek mi oldu



“Aşk-ı Memnu” dizisinin yasak âşıkları Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un tıpkı dizideki gibi aşk yaşamaya başladığı konuşuluyor son günlerde. Milliyet'te yer alan habere göre Cuma ve cumartesi günleri Cihangir’de el ele yürürken görülen çiftten Tatlıtuğ, önceki hafta 9 aylık sevgilisi Meltem Cumbul ile yollarını ayırmıştı. İki buçuk ay önce sevgilisi Bülent İnal’dan ayrılan Saat de, verdiği bir röportajda “Kıvanç Tatlıtuğ ile aranızda bir şey yaşanabilir mi?” sorusuna “İleride ne olacağı belli olmaz” diye yanıt vererek kafalarda soru işareti bırakmıştı.