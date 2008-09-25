Dizelde hâlâ avantaj var

İkinci el oto piyasasında, 20 bin YTL'den ucuz araçlara talep daha fazla. Yakıt ekenomisi sağlayan küçük motorlu otomobiller ve İstanbul trafiğinde büyük kolaylık sunan otomatik vitesliler de, gerçekçi fiyatlarla satışa çıktıklarında çabuk satılıyor.



Yaz aylarında neredeyse kafa kafaya gelen benzin ve motorin fiyatlarına bakan birçok dizel otomobil sahibi, "Acaba dizel araba almakla hata mı ettim" düşüncesine kapılmıştı. Sıfır veya ikinci el otomobil almayı düşünenlerin tercihleri de akaryakıt fiyatlarından etkilendi. Son aylarda küçük motorlu araçların satışında hareketlilik yaşanırken, garantili sıralı sistem takılan LPG'li modeller de ilgi gördü.



Kampanyalar hareketlendirdi



LPG'ye dönüştürülme avantajı olan benzinli otomobiller de son aylarda ilgi görüyordu. İkinci el araç piyasasında sonbahara nasıl girildiği konusunda nabız yoklanırken, ikinci el plazalara yolu düşen müşterilerin tercihinde değişim olup olmadığını da sorduk



Opel Odak (Topkapı) Plaza İkinci El Satış Sorumlusu Metin Tektaş, Eylül ayının, sıfır otomobil almak isteyenler için çok uygun bibr dönem olduğunu belirterek, firmaların bu dönemde yoğun kampanya yaptığına dikkat çekiyor. Metin Tektaş, "Kampanyaların artması yüzünden, sıfır araç alımı için uygun bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında ikinci elin de en uygun dönemlerinden biri. Bence yazın, Temmuz ortalarına kadar bile hareketlilik daha iyiydi" diyor.



Plazanın ikinci el bölümü olarak, ayda ortalama 60 araç sattıklarını aktaran Metin Tektaş, "Biz daha çok, Opel ve Chevrolet ağırlıklı satış yapıyoruz. 15 - 20 bin YTL aralığında araçlara talep daha fazla. Benzinlilerde, yaz döneminde bir talep kırılması olmuştu. Fakat, dizelin avantajı sürüyor. Avantajı olacağını düşünenler de, benzin ile motorin arasındaki makas daralsa da dizele talep gösteriyor" ifadelerini kullanıyor.



Dizel de talep yavaşladı mı?



Tektaş, müşteri için en önemli unsurların aracın kilometresi, kaza yapmamış olması ve fiyatı olduğunu söylüyor.



Oğuşlar Grup Plaza Satış Müdürü Abdullah Cambaz da, "Dizel araçlara talep de yavaşlama devam ediyor ama yine de düşük kilometreli dizel araçlar avantajlı. Zaten yüksek kilometre yapmış dizellerden müşteri de kaçınıyor. Bu, maalesef yakıt kalitesiyle de ilgili. Bunun yanında benzinli 1.4 ve 1.6 motorlarda çok fark kalmadı. Kriter, benzinli araçla yaptığınız kilometreye bağlı. İnsanlar hesaplayıp buna göre taleplerini güncelliyor.



Bayram sonrası belirsiz



ODAK Plaza İkinci El Satış Sorumlusu Metin Tektaş, plazalara