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Yaşam
Deutsche Welle

'Diz çöken Hitler' heykeline servet

İtalyan heykeltıraş Maurizio Cattelan'ın eseri olan tartışmalı 'diz çöken Hitler' açık artırmada 17 milyon 200 bin eruoya satıldı.

09 Mayıs 2016 16:06


Arkadan bakıldığında diz çökmüş dua eden bir erkek çocuğunu andıran heykelin ön kısmında ise Hitler'in yüzü görülüyor.

İtalyan heykeltıraş Maurizio Cattelan'ın eseri olan heykel Christie's Müzayede Evi tarafından New York'ta açık artırmaya çıkarıldı. Heykel, açık artırmada 17 milyon 200 bin dolara alıcı buldu. Bu meblağın, 55 yaşındaki sanatçının eserlerine bugüne kadar teklif edilen en yüksek fiyat olduğu bildirildi.

Provokatif çalışmaları ile bilinen İtalyan heykeltıraş Cattelan, 2001 yılında yaptığı Hitler heykeline ilişkin olarak 'heykeli binlerce kez parçalamak istediğini, ancak sonunda yine fikrini değiştirdiğini' söylemişti.

2012 yılında New York'taki Guggenheim Müzesi, mumdan yapılma heykeli sergilemişti. Heykel, Christie's Müzayede Evi'nin düzenlediği açık artırmada ise en fazla ilgi gören eserler arasında yer alıyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Maurizio CattelanHitlerChristie Müzayede EviNew YorkCattelanNew York Guggenheim MüzesiDeutsche Welle Türkçe DW/Afp BÖ/GA

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