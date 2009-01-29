Diyetteyken yapılmaması gereken 4 hata

Diyet yaparken istediğiniz sonuca ulaşamamanızın başında düşündüğünüzden daha çok kalori almanız gelir. Alman Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Şeber, diyetinizde istediğiniz sonuca ulaşmanızı engelleyen unsurları sıraladı...



Porsiyon ölçüleri



Porsiyon ölçülerinin tam olarak belirlenememesi en sık yapılan hatadır. Ülkemizde yurtdışında kullanılan bazı standart ölçü birimlerinin olmaması ve besinlerin boyutlarının standartlaştırılmamış olması bu sorunlara neden olur. Diyet listenizde yer alan bir porsiyon meyve ile sizin tükettiğiniz meyve arasında veya kaşık ölçülerinde olan farklar diyetin kalorisine yansır, bu durum da kilo verilememesine neden olabilir. Önlemenin en kestirme yolu besinleri tartmaktır.



Besinlerin miktarı



İkinci hata ise miktarların küçük olduğunu ve diyetinizi etkilemeyeceğini düşünmektir. Salatanıza fazladan eklediğiniz bir tatlı kaşığı yağın bedeli 90, çikolata sosunun 40-60, sandviçinizin içerisine fazladan eklediğiniz bir parça ızgara etin bedeli 70 kaloridir.



Öğün atlama



Öğün atlamak ve vaktim yok diye gerçek bir öğün yerine düşük kalorili besinler atıştırmak da diyette başarısız olmanıza neden olabilir. Kahvaltıyı bisküviler ile geçiştirmek yerine tam buğday ekmeğinden bir tost yemek daha sağlıklı bir çözümdür.



İçeceklerdeki kalori



İçeceklerin kalorisi olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tatlandırıcı kullanılmış hazır içeceklerin ve aromasız sodaların dışında bütün yapay içecekler kalori içerir ve gün boyunca üç kutu içecek size ekstradan 300 kalori ek getirir.



Tadımlık besinler



Diyette olduğunuzu söyleyip dışarıda iken hiçbir besini satın almıyorsanız fakat arkadaşlarınızdan "tadımlık" besinler aşırıyorsanız diyette başarısız olabilirsiniz. Yapılan bazı çalışmalar arkadaşlardan aşırmaları kestiğinizde günlük enerji alımınızın yüzde 5-10 azalacağını göstermiştir.



Çay ve kahve: Aşırı tüketildiklerinde kafein içerikleri nedeni ile vücuttan su atılımını artırırlar ve dolaşımda yarattıkları bozukluklar nedeni ile selülit oluşumuna destek olurlar.



Diyet içecekler: Bu içecekler de kafein içerikleri nedeni ile aynı etkileri gösterir. Ayrıca içerdikleri tatlandırıcı türüne göre tüketimde aşılmaması gereken miktarlar vardır. n Bitki çayları: Karışık bitki çaylarının idrar yapıcı (diüretik) etkileri oldukça fazladır. Günde 2 poşetten fazla tüketilmeleri vücutta su dengesini bozar.



Çiğ sebzeler: Zayıflama diyetlerinin en popüler atıştırmalıkları çiğ sebzelerdir. Çünkü istenilen miktarda tüketilebilirler. Yüksek posa ve su içerikleri ile sınırsız tüketimi mümkün olmasa da, tüketim miktarları konusunda gene de tedbirli olmakta fayda vardır. 100 gram domates 22 kalori iken, 1 kg tükettiğinizde 220 kalori almış olursunuz.

