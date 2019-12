Diyette yanlış bilinenler

Kilo kontrolüyle ilgili bugüne kadar bildiklerinizi unutun ve artık gerçeklerle yüzleşmeye hazır olun.



Tüm dünyanın en büyük sağlık problemlerinin başında kilo fazlalığı, şişmanlık ve obezite geliyor. Herkes, yaşamının en azından bir bölümünü, kilo kontrolü ile uğraşarak geçiriyor. Kilo kontrolünde doğru sanılan yanlışlarla ilgili görüştüğümüz İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Ayça Kaya doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi. Dolayısıyla aşağıda okuyayacağınız başlıkların her biri aslında 'yanlış' bildiklerimizden oluşuyor.



Fazla kilolardan kalıcı olarak kurtulmak imkânsızdır



Fazla kilolarınızdan kalıcı olarak kurtulmak imkânsız değildir. Öncelikle yapılması gereken, şişmanlıkla birlikte görülen hastalıkların tedavisi ve bununla birlikte kişiye ömür boyu sürecek yeni bir davranış modelinin öğretilmesidir.



Fazla kilolardan kurtulmak için ilk adres iyi bir diyetisyendir



Tedavi edilmesi gereken bir hastalık olan fazla kilo sorununu çözmek için doğru adres doktordur. Gerekli tetkikleri yapıp, tedavi yöntemine karar verecek olan odur. Diyetisyen ancak bu tetkiklerden, tanının belirlenmesinden ve tedavi yöntemine karar verilmesinden sonra doktorun verileri doğrultusunda öneriler getirebilir.



Fazla kilonun nedeni yerken aşırıya kaçmaktır



Fazla kilolu olmak çoğu insanın düşündüğünün aksine sadece aşırı yeme ile açıklanamayacak kadar karmaşık bir hastalıktır. Genetik yatkınlıkla beraber, birçok metabolik hastalık bu rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olur.



Kısa vadede fazla kiloların hepsinden kurtulmak mümkündür



Bir an önce zayıflamak isteyen insanlar, bazen sağlıklarını bozma pahasına akla hayale sığmayacak yöntemleri deneyerek, kısa vadede kilolarını vermek isterler. Doktor tavsiyesi olmadan kullanılan, tıbbi olamayan zayıflama takviyeleri veya çok düşük kalorili diyetler ile zayıflasalar bile, olağan yaşam değişimlerinde eski kilolarına ve belki daha fazlasına yeniden kavuşurlar. Doğrusu, bu konuya daha ciddi eğilmektir. Fazla kilodan mustaripseniz, her şeyden önce şişmanlığa neden olan gizli metabolik hastalıklarınızın araştırılması gerekir. Bunun dışında metabolizma hızınız da ölçülmelidir.



Bir şey yiyeli bir saat bile olmadan acıkmak normaldir



Her acıkma açlık acıkması değildir. Bu susama duygusu da olabilir. Böyle durumlarda öncelikle büyük bir bardak su içip, bekleyin, hâlâ açlık hissediyorsanız o zaman yemek alternatiflerini düşünebilirsiniz.



Yemeğe çorba ile başlayıp, az yenmelidir



Yemeğe çorba ile değil salata, yoğurt ve su ile başlayın. Bir lokma salata, bir lokma yoğurt, bir yudum su için. Salata ve yoğurt bittikten sonra çorbanızı için. Çorbanız bittikten sonra ana yemeğe geçin. Ana yemeğiniz bittikten sonra kendinizi doymamış hissediyorsanız, 1 bardak su içmeye tercih edin.



Kilo almaya başlandı mı zayıflamak imkansızdır



Hemen kilo almaya neden olan faktör bulunup düzeltilirse kalıcı bir şekilde zayıflarsınız. Diğer hastalıklarda olduğu gibi burada da erken teşhis kesinlikle ve kesinlikle hayat kurtarır.



Çeşitli diyetlerle bölgesel incelme mümkündür



Herkesin genetik olarak yağ dokusunun fazla olduğu bir bölüm vardır. Kimisinde basenlerde, kimisinde göbek çevresinde, kimisinde kollarda olabilir. Direkt basen eritici veya kol inceltici bir diyet yoktur. Ancak sağlıklı beslenme ile birleştirilmiş bir egzersiz planı uygularsanız sorunlu bölgelerinizi nispeten daha iyi inceltmiş olursunuz.



Yemek yemek kesinlikle bir öfke terapisidir



Öfkelendiğinizde acısını buzdolabından çıkarmayın. Hemen kendinizi dışarı atın ve kedinize küçük bir şey satın alın. Bu, kendinizi daha değerli hissetmenizi sağlar ve daha mutlu olursunuz. Evden çıkmak istemiyorum illa bir şey yemem gerekiyor diyorsanız, 1 kâse kuru vişne öfke dindirmeye birebirdir. Üstelik yemesi zor bir besindir.



Kan şekeri düşünce muhakkak tatlı birşeyler yenmelidir



Kan şekeriniz düşüp, eliniz ayağınız titriyorsa, asla tatlı yemeyin, peynir ekmek daha iyi bir seçimdir. Tatlı yiyebilecekler sadece insülin kullanan şeker hastalarıdır.



Az beslenme ile kilo probleminden kolayca kurtulunabilir



Şişmanlığa neden olacak gizli bir metabolik hastalık var ise, istediğiniz kadar az yemek yiyin, kalıcı kilo veremezsiniz. Hayat boyu sürecek bir beslenme sistemini benimseniz gerekir. Ancak bu beslenme sistemi içinde, bazı akıllı besinleri bilerek seçmek, şişmanlık dediğimiz hastalıkla baş etmede altın standartlardan biridir.



Güne dengeli ve zengin bir kahvaltı ile başlanmalıdır



Evet, güne kahvaltı ile başlayın ancak aç hissetmiyorsanız bir meyveli yoğurt da kahvaltıdır unutmayın.



Saatli olarak düzenli ve sık yemek yenmelidir



Yemeği saate göre değil, vücudunuzdan gelen sinyallere göre hazırlayın. Acıkıyorsanız mutlaka bir şeyler yiyin. İlla donanımlı bir öğün olmasına gerek yok. 1 bardak ayran, 1 tane meyve, 1 avuç leblebi, bisküvi bile olabilir.



Sabahları içilen maydonoz suyu kısa sürede zayıflatır



Maydonozun idrar söktürücü etkisi vardır. İdrar kaybı nedeniyle insan kendini hafiflemiş hisseder; yoksa kilo kaybına ve yağ dokusuna hiç bir faydası yoktur.



Aç karnına yapılan spor daha çok kilo kaybettirir



Aç karnına asla spor yapmayın, en iyi zaman yemekten 1,5-2 saat sonrasıdır.



Sauna gibi sıcak ortamlarda terlemek zayıflatır



Sauna gibi sıcak ortamlarda terleyerek kaybedilen sanıldığının aksine yağ değil, sudur. Evde yapılan her tür hareket ve spor zayıflatır Vücudun egzersiz ve sporla kilo vermesi için yağ yakma formuna geçmesi gereklidir. Bu da ancak, minimum 18 ile 20 dakika süren düzenli bir egzersizle başlar.



Protein ağırlıklı yemek çok sağlıklı kilo kaybı sağlar



Protein ağırlıklı beslenmede vücut proteinleri sindirmek için çok fazla enerji harcar ve zayıflama olabilir. Ancak proteinlerle birlikte çok fazla yağ da vücuda gireceği için, kan yağlarında yükselme ve koroner kalp hastalıkları ortaya çıkabilir; gut hastalığı gelişebilir. Ayrıca proteinler vücuttan atılmak için kemikten kalsiyum çeker ve bu da kemik erimesine neden olur. Bu durumda zayıflasanız bile geri kalan hayatınızı hasta bir insan olarak



Kilo vermeye yardımcı bitkisel ürünler güvenlidir



Her bitkisel ürün yararlı değildir. Vücudunuzun hangi takviyeye ihtiyacı olduğunu bilmeden alınan ürünler ile sağlık bakanlığının denetiminden geçmeyen ürünlerin zararı dokunabilir.



Karbonhidratlar diyetten tamamen çıkarılmalıdır



İnsan vücudu ana enerji kaynağı olarak karbonhidratları kullanır. Zayıflayayım diyerek ekmeği, pilavı kesmek ve hiç tüketmemek, vücuda doğru enerjiyi vermemek anlamına gelir. Vücutta enerji elde edebilmek için kas ve karaciğerdeki glikojen depolarını kullanır yani sudan kilo verirsiniz, şişmanlığınızın nedeni olan yağ dokusu olduğu gibi yerinde kalır. Normal beslenmeye geçtiğinizde iki kat daha fazla kilo alırsınız.



Alkollü içecekler kesinlikle şişmanlatmaz



Alkol yeryüzündeki yağdan sonra en yüksek enerji içeren ikinci maddedir. Çok sevseniz bile tüketimine muhakkak sınırlama getirmeniz gerekir. Haftada 1-2 kadeh kırmızı şarapla yetinmek yeterli olacaktır.



Meyve, yemekten 2 saat sonra yenmelidir



Eğer doymuyorsanız ikinci tabak yemek yemek yerine, 1 tane meyve yemek daha az enerji alımına yani daha az yemeye neden olur. O nedenle doymuyorsanız, ikinci tabak yemek yerine 1-2 tane meyve yemek daha iyi bir seçimdir.

(SEDA)