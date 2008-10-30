Diyette kızartma da yemek mümkün

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, gelişen teknolojinin katkısı ve biraz özenle, keyifle yediğiniz ama her lokmasında yüreğinizin cız ettiği(!) patates kızartmalarını daha besleyici, daha lezzetli ama daha düşük kalorili hale getirilebileceğini söylüyor. Kızartma yiyeceklerden herkes hoşlanıyor. Çünkü kızartma esnasında oluşan bazı özel kimyasal değişiklikler yiyeceklerin lezzetini arttırıyor. Çok lezzetli olmalarına rağmen kızartılmış yiyecekler ne yazık ki sağlık söz konusu olduğunda pek fazla tavsiye edilmiyor.Kızartılmış yiyecekler çok fazla yağ ihtiva ettikleri için daha kolay şişmanlatıyor. Yani birinci sorun o yiyeceğin kalori fazlalığı ve bunun yarattığı kilo alma tehlikesi. İkinci sorun birincisinden daha da önemli. Vücuda giren fazla yağ yalnız kilo aldırmıyor. Aynı zamanda kan yağlarını özellikle kolesterolü de yükseltiyor.Kızartılmış yiyeceklerdeki sorunlar bununla da bitmiyor. Kızartma esnasında oluşabilen kimyasal değişimler zararlı maddelerin ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Ayrıca bir önceki kızartmanın kömürleşmiş artıkları da içerdikleri polisiklik aromatik hidrokarbonlar gibi toksik moleküller nedeniyle de zarar veriyor.Kızartılmış yiyeceklerin taşıdığı bu dezavantajlardan kurtulmanın tek yolu şimdiye kadar fırında pişirmekti. Burada da karşımıza lezzet sorunu çıkıyordu. Teknoloji sadece bir kaşık yağ ile bir kilo patatesi, sebzeyi, 5–6 kişiye aynı anda servis edilebilecek kadar tavuğu, balığı, kırmızı eti kızartma imkânı veren yeni mutfak ürünlerini piyasaya çıkardı. Yeni çözüm şu; hem de besleyici değerini azaltmadan kalorisini azaltarak ve yeni zararlı toksik maddelerin oluşmasına engel olarak kızartmayı mümkün kılmak.