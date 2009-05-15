Diyette başarısızlık yok, vazgeçmek var

Kişi diyete başladığında ilk haftayı kolay geçirir, ancak diyetler genelde üçüncü haftada bozulur. Diyetten vazgeçme nedenlerinin başında yasaklar geliyor.



Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, Milliyet gazetesinde yayımlanan yazısında (15.05.09), diyette başarılı olmanın sırlarını anlatıyor.



“Kişi diyete başladığında ilk haftayı kolay geçirir, ancak diyetler genelde üçüncü haftada bozulur. Diyetten vazgeçme nedenlerinin başında yasaklar geliyor. Kişinin diyetten vazgeçmemesi için kilo verme amacını doğru belirlemesi gerek.



İster beş ister 50 kilo verilmek istensin, tekrar kilo almamak ve sağlıklı bir ömür için yeme ve yaşam tarzı alışkanlıklarının bazılarının değiştirilmesi gerekebilir. Bu değişiklikler diyet programının birinci haftasında zor gelmeyebilir. Çünkü başlangıçtaki doğal heyecan, diyet yapan kişiyi motive etmeye yeterlidir. Ancak, genelde 2 - 3 hafta sonra, “yeni” yeme alışkanlığı her zamanki yaşam tarzıyla çatışmaya başlıyor, eğer kişi bu konuda hazırlıklı değilse, diyete devam etme arzusu giderek solmaya başlıyor.



Üçüncü haftadan sonra kilo verme hızı yavaşlayabilir hatta bazen durabilir, bu duruma önceden hazırlanmamış birey bu dönemde ilk haftalardaki heyecanını da yitirmiş olması nedeniyle kopma noktasına gelebiliyor. Bu durum diyet yapan kişilerin karşılaştığı ilk büyük duygusal problem ve vazgeçme sebebidir. Oysa alınacak ders şudur: Diyet yaparken mükemmel olmaya çalışılmamalıdır. Bu, sadece suçluluk duygusunu yükseltir ve başarısızlığa neden olur. Onun yerine, hataları kabul edip, hata yapıldığı zaman zihnin dağılmasına izin verilmemelidir. Başarısızlık değil, öğrenme deneyimi olarak kabul edilmelidir.



En başarılı diyet uygulayan kişi bile hata yapar



İnsanların kötü günleri, kötü haftaları olabilir, hatta bütün bir ayları bile kötü geçebilir. Bazen tamamen kontrolden çıkılabilir. Fakat, bunların hiç biri sonunda başarılı olmayı engellemez. Yeni kitabım “Afiyetle Diyet”te bu konuda neler yapabileceğinizi detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Diyetten vazgeçme sebepleri ve bu konuda nelerin yapılması gerektiğini merak ediyorsanız okumanızı tavsiye ederim.



Kilo verme amacını anlamak önemli



Başarısızlık vazgeçmekten geliyor. Vazgeçmeye engel olmak için bireyi neyle karşılaşacağına çok iyi hazırlamak gerekir. Vazgeçmeyi kolaylaştıran en önemli diğer nokta ise kilo vermek isteyenlerin gerçek amaçlarını belirlemeden programa başlamaları. Vazgeçmeyi tetikleyen diğer nokta ise yasaklardır.



Yasaklar kişinin diyeti bırakmasına neden oluyor



Hiçbir besini tek başına değerlendirmek doğru olmaz. Ne yediğiniz kadar ne miktarda ve ne sıklıkta yediğiniz de önemlidir, tabii ne kadar enerji harcadığınız da. Bu yüzden başkalarının bedeni veya alışkanlıklarına dışarıdan bakıp düşünmeyin, kendi bedeniniz ve beslenme tipinize odaklanın. Kilo verme amacınızı bulmaya çalışın. Bu konuda “Afiyetle Diyet” size yardımcı olabilir. Kitap içinde Adana kebaptan, su böreğine, mantıdan, çikolataya kadar birçok farklı besini hayatımızdan çıkarmadan kilo vermenin yollarına dair ipuçları bulabilirsiniz. Kitapla birlikte sağlıklı ve lezzetli yemekler DVD’si hazırladık. Çünkü mutfağınız değişirse kilo kaybı kalıcı olur, işte size tariflerden iki örnek:



Nohutlu kepekli pilav



Yarım su bardağı kepekli pirinç, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, yarım orta boy pırasa, yarım taze soğan, 1 diş sarımsak, yarım çay bardağı haşlanmış nohut, 1 su bardağı su, 1-2 tutam kimyon,

kırmızı pul biber, tuz, karabiber



Hazırlanışı:



Pirinçler ayıklanıp yıkanır. Pırasa ve taze soğan yıkanıp doğranır. Sarımsaklar ayıklanıp halka halka doğranır. Pırasa, sarımsak, zeytinyağı ilave edilip sotelenir. Taze soğan, haşlanmış nohut, kimyon, pul biber, tuz, karabiber ve son olarak su eklenip karıştırılır. Pirinçler göz göz olana kadar tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişirilir. Demlendirip servis yapılır.



NOT: Kepekli pirincin pişme süresi normal pirincin iki katıdır. Kısık ateşte kapağı açılmadan pişirilmelidir.



Mantarlı sebzeli omlet



1 tam yumurta, 2 yumurta beyazı, 15 gram mantar, 15 gram pazı veya semizotu veya ıspanak, 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ, 30 gram light beyaz peynir, tuz, karabiber, kekik



HAZIRLANIŞI:



1 tam yumurta, 2 yumurtanın beyazı ve tuz, karabiber, kekik eklenerek iyice çırpılır. Üzerine peynir eklenip tekrar karıştırılır. Pazı yaprakları iyice yıkanır, mantarlar temizlenip ince ince doğranır. Yağla iki dakika kadar sotelenir. Çırpılmış olan karışım pazı ve mantarların üstüne dökülüp, 5 - 10 dakika kadar pişirilir.”

