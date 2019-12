Diyetler “out” doğru beslenme “in”

Diyetler neden hasta ediyor



Diyette yanlış bilinenler

Dr. Kuşhan’ın kliniğinde hayatını kaybeden Dila Kurt ve yıllarca sürdürdüğü yanlış diyetlerin kurbanı olan Leyla Akçağlılar...Esas olan doğru beslenme kurallarını öğrenmektir. Doğru beslenip, egzersiz yaparak kilo verebilir, kilonuzu rahatlıkla koruyabilirsiniz.Fazla kiloları vermek için tabii ki başta kalorisi kısıtlanmış bir beslenme programına girmek şart. Ama ayda 4-5 kilodan fazla kaybediyorsanız frene basın! Çok hızlı gidiyorsunuz! İşte Vatan gazetesinden Dr. Yasemin Bradley’nin kilonuzu korumak için verdiği öneriler…Sürekli diyet psikolojisi içinde olmadan kilonuzu korumak için işte öneriler:Yiyeceklerden zevk alın: Yaşam zaten birçok sorunla dolu. Bir de yediklerinizden dolayı kendinizi sürekli suçlu hissedip cezalandırmaya çalışmayın. Bu tür negatif düşüncelerin sağlığınız üzerinde yediklerinizden daha ters etkileri olacaktır.Tek tip beslenmeyin: Hep aynı gıdalara yönelirseniz, vücudunuz birçok değerli besinin eksikliğini çekecektir. Kof beslenme kilo sorununa yol açar. Yiyeceklerinizi çok çeşitli olmasına özen gösterin.Japonların felsefesini uygulayın: Sofradan hafif kalkın. Bir şeylere daha yer olmalı hep, ama o boşluğu tıka basa doldurmaya çalışmayın.Yavaş yiyin: Bu yiyeceklerin gerçek tadını almanızı ve daha az yemenizi sağlar. Üsteliksindirim sistemi sorunlarını da hafifletir.Kalorisi düşük ama büyük hacim kaplayan yiyecekleri tercih edin: Özelikle de çok aç olup yiyeceklere saldırıya geçmeye hazırlandığınızda! Mide hacim reseptörleriyle çevirilidir. Mide dolduğunda bu sinirler aracılığıyla beynimize iletilir ve ‘doydun, dur’ komutu alırız. Bu komutu erken alabilmenin yolu hacim kaplayan yiyeceklerdir. Bu amaçla kullanabileceğiniz yiyeceklere örnek mi? Salatalar, yağsız çorbalar, marul yaprakları, kereviz sapları, salatalık, domates.Serbest öğün kullanın: Haftada bir öğün kahvaltı-öğlen veya akşam yemeğini seçin. İstediğiniz yiyecekleri yiyin. Canınız o hafta bol çikolata soslu bir brownie mi çekiyor? Serbest öğünde afiyetle yiyin. Uzun süredir mantı mı yemediniz? Tamam, serbest öğünü bu hafta mantı için kullanın.Hareket edin: Ben koşu bandında haftada en az 4 kez 40 dakika yürüyorum. Dikkatli yiyip, haftada 1 serbest öğün kullanıp bu kadar yürüyüş yaptığımda kilomu koruyabildiğimi saptadım. Her insan farklıdır. Kendinizi iyi gözlemleyin. Kaç kez yürüyüş veya bir başka egzersizi yapınca daha rahat kilo koruduğunuzu belirleyin, her hafta bu rakamı tutturun.Bir sağlık deposuBesleyici ve enerji vericiVücudu temizleyici özelliği var.Bol C vitamini bulunuyor; bu yüzden cilde ve diş etlerine çok iyi geliyor.Güçlü bir antioksidan olan likopen içeriyor; yaşlanmaya ve kansere karşı etkili.Prostatı koruyor.100 gramı 17 kalori.Binlerce yıldır hem yemeklerde hem de ilaç olarak kullanılıyor.İtalya-Salerno’da MS. 9.yy’da açılan ilk tıp okulu tüm virüs enfeksiyonlarıyla başa çıkmayı sağlayan yiyecek olarak tanımlamış.Nezle ve gribi önlemede çok etkili.Güçlü bir diüretik; yani vücuttan su atılmasını sağlıyor.Bol C vitamini içerdiği için kansere karşı koruyucu, yaşlanmayı geciktirici.100 gramı: 36 kalori.Demir, A, B, C vitaminlerinden zengin.Vücuttan su atılmasını sağlıyor.Kanı temizliyor.Kadınlarda adet kanamalarını düzenleyici etkisi olabiliyor.Adet öncesi sendromunu hafifletici etkisi olabiliyor.Kabızlığı çözmede etkili.Sizi bilmem ama ben hapşırmaya başladım bile. Bu mevsimde iki noktaya dikkat:1. Bağışıklık istemini güçlendirici yiyecekleri bol tüketin. Meyve ve sebzeyi artırın.2. Vücutta antikor; yani savunma elemanı üretiminin hammaddesi proteindir. Et, tavuk, balık, yumurta gibi güçlü proteinlere ağırlık verin.Eğer şişmansanız;Kalp hastalığından ölme riskiniz 2 kat,Şeker hastalığına yakalanma riskiniz 7 kat,Kanserden ölme riskiniz yüzde 40 daha fazla.Şeker bağışıklık sistemini baskılar, bu yüzden kaçınmalısınız. Nezle veya gribe yakalandığınızda bol meyve, sebze, et, tavuk, balık yiyin. Portakal, C vitamini için iyi bir kaynak; 1 portakalda 50 mg kadar C vitamini var. Sigara içiyorsanız bu dönemde bırakmaya veya azaltmaya çalışın, çünkü her bir sigara vücuttan 25 mg C vitamini götürüyor. Taze sıkılmış portakal suyu için. Hazır portakal sularına dikkat; çünkü çoğu şeker ilaveli, üzerlerini kontrol etmeden almayın.Ilımlı egzersizde sorun yok; örneğin aşırı terletmeyen 30 dakikalık yürüyüş gibi... Ilımlı egzersiz bağışıklık sistemini güçlendirirken, aşırı egzersizin tam tersi etkisi var, hastalığın şiddetini artırabilir. Vücut tüm savunma mekanizmalarını seferber etmişken bizim de ona yardımcı olmamız, yormamamız gerekiyor.* Eğer hapşırık, boğazda yanma, ağrı gibi ilk belirtiler ortaya çıkar çıkmaz hemen önlem alırsanız, önlemeniz veya şiddetini azaltmanız mümkün olabilir.* Bol bol su ve bitkisel çay için .* Meyve, sebze, et, tavuk, balığı artırın.* Hafif ama besin değeri yüksek yiyecekleri tercih edin. Süt ürünleri mukus (sümük) üretimini artırır, azaltın.* Dinlenin ve kendinizi sıcak tutun.* Doktorunuza danışarak C vitamini, çinko minerali, ekinezya ve sarımsak kapsülleri alabilirsiniz.Çoğunuz bu soruyu portakal-limon greyfurt diye yanıtlayacaktır. Oysa yanıt kırmızıbiber! Hastalıklara karşı direncimizi artıran, kilo vermemizi hızlandıran, daha enerjik olmamızı sağlayan, cildimizi güzelleştiren, yaşlanmayı önleyen, bizi kansere karşı koruyan çok güçlü bir antioksidan olan C vitamini en fazla taze kırmızı biberde var. Kırmızısını da, yeşilini de sofranızdan eksik etmeyin.