Diyetle ilgili doğru bildiğimiz pek çok yanlış var

Yapılan araştırma sonuçlarına göre, diyet yaparken uyguladığımız ve doğru sandığımız birçok yanlış var.



Uzman diyetisyen ve Star gazetesi yazarı Selahattin Dönmez’in Fark Etmeden Diyet ekibiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre diyet konusunda doğru bilinen pek çok yanlış var. Kepek ekmeğinin kalorisinin düşük olmadığı, sirke içmenin yağları eritmediği, haftada üç kez kırmızı et yemek gerektiği ve sebze suyunun toksinleri temizlemediği bu araştırmanın sonuçlarından sadece birkaçı



Şişmanlık dünyadaki birçok insanın ortak sorunu. Fazla kilolar kişileri fiziksel olarak rahatsız ederken sağlık açısından da büyük risk oluşturuyor. Hal böyle olunca da kilolu insanlar hem daha iyi görünmek hem de sağlıklı olabilmek için diyet ve egzersiz programlarını uyguluyor. star Gazetesi yazarı ve Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez başkanlığında kurulan Fark Etmeden Diyet ekibine göre bu yıl diyetle ilgili doğru bilinen birçok şey değişecek. Ekibin, aralarında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın eşi Ahsen Unakıtan, Azra Akın, Funda Arar, Begüm Şen gibi isimlerin de bulunduğu kadın-erkek toplam bin 500 kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre bireyler kilo yönetiminde duygusal davranıyor. Bu nedenle diyet sırasında birçok hata yapılıyor. İşte Fark Etmeden Diyet Ekibi’nin ilk kez açıkladığı araştırmanın belli başlı sonuçları ve 2009 yılının diyet önerileri...



Kepekli ürünlerin kalorisi yüksek



Genelde diyet yapmaya çalışanlar kilo verme ile öğün zamanı arasında bir ilişkinin olduğunu ve zamanında yemek yemediklerinde kilo verilemeyeceğini düşünüyor. Bu konuyla ilgili çalışmalar öğün arası en az üç saat en fazla 5-6 saat bırakmanın kilo yönetiminde yeterli olduğunu gösteriyor. Ayrıca katılımcılar kepekli ürünlerin daha az kalori içerdiğini düşünüyorlar. Kepekli ürünler yerine tam taneli tahıl ürünlerini tercih etmeyi öneriyoruz. Kepekli ürünlerin kalorileri düşük değil hatta, aynı dilimde kesilmiş bir beyaz ekmekle aynı kaloride. Yapılan çalışmalarda kepekli ürünleri düzenli tüketenlerin daha fazla kilo verdiğine yönelik bir sonuca varılmadı. Kepekli ürünler bazı risk gruplarında demir ve çinko eksikliği veya kalsiyumun emiliminde sorunlar yaratabilir. Bu nedenle kepekli ekmek yerine buğday, tahıllı, çavdar, yulaf veya cevizli ekmek yemenin kilo yönetiminde başarı sağlayacağından yanayız.



Kapsüller kilo verdirmez



Araştırmaya katılanlar diyet destekleyicilerinden özellikle lahana ve bununla elde edilen ekstrelerin metabolizmayı hızlandırdığını, kullanmanın bir sakınca yaratmayacağını bildirdi. Bilimsel çalışmalar lahana, kabak, kivi, yeşil çay gibi enerji yoğunluğu düşük besinleri yemenin tek başına kilo verdirmediğini, bu besinlerin sağlıklı beslenmenin zaten bir parçası olduğunu, bunlarla yapılan kapsüllerin ise kilo verdirmede hiçbir etkisinin olmadığını kanıtlıyor. Bilimsel gerçekler gösteriyor ki zaten bu destekleyicilere gereksinim duymadan kilo verilebilir ve bu maddelerin kilo üzerine etkisi olmadığı bildirilmiştir.



Yağ yakan besin ya da sıvı yok



Yaptığımız araştırmada bazı kişilerin sabah aç karnına elma sirkesi içmenin vücutta yağların yakıldığına inandıklarını saptadık. Hatta çok içilince de çok kilo verileceğini düşünüyorlar. Vücut yağı eriyebilen veya yok olabilen bir şey olmadığı için sabah aç karnına ne içilirse içilsin yağ yakılmaz ve metabolizma hızlandırılmaz. Çünkü yağı yakan bir besin tanımlanmamıştır. Vücudumuzda yağın enerji olarak kullanılması dengeli bir diyete ve düzenli fiziksel aktiviteye bağlıdır.



Haftada üç gün kırmızı et



Kilo verirken beslenmeyle görüşlerden biri de kırmızı etle ilgili hatalı bilginin olduğu yönünde. Araştırmaya katılanlar sağlıklı beslenirken ve kilo verirken kırmızı etten kaçınmak hatta yer vermemek gerektiğini bildirdiler. Biz mutlaka haftada üç kez yağı görünmeyecek kadar kırmızı eti köfte, bonfile, nuar veya biftek olarak yenilmesini öneriyoruz. Kalan günlerde ise balık, tavuk veya hindi eti yenmesi uygun. Kilo vermeyle ilgili çalışmalara baktığımızda diyetin toplam enerjisinin yüzde 12-20’sinin bitkisel ve havyasal proteinden gelmesi gerektiği yönünde. Diyette kırmızı ete yer vermemek daha fazla kilo kaybını sağlamıyor.



Sadece sebze suyu içmekle detoks olmaz



Araştırmaya katılanlar detoks diyetlerinin hem zayıflamayı sağladığı hem de vücudu toksinlerden temizlediğini belirtiyor. Toksin temizlenmesini karaciğer, böbrek yardımıyla doğal olarak sağlayabiliyor. Bu yükün ortadan kaldırılmasında beslenmede sebze ve meyvenin artırılmasının detoksifikasyon mekanizmalarında daha etkili olabileceği kanısındayız. Ancak bu sadece sebze suyu veya çimen suyu içmekle değil, daha çok bitkisel kaynaklı besinlerin belirli süreyle ve daha az hayvansal kaynaklı besinler yenilmesiyle oluşabileceğini söylüyoruz.



Erkekler günde 15, kadınlar 11 bardak su içmeli



Fark Etmeden Diyet sisteminin beslenme ekibi 2009 yılında kilo yönetiminde başarılı olabilmek ve sağlıklı beslenmede önemli değişiklikler, son yıllarda kanıta dayalı tıbbın verileri doğrultusunda şu önerileri geliştirdi...



Düzenli çay tüketimi kalp krizi geçirme riskini azaltabildiği gibi, kemik yoğunluğunu arttırabilir, diş çürüklerini azaltabilir, böbrekte taş oluşumunu engelleyebilir, kimyasalların tetiklediği kanserden koruyucu olabilir. Günde toplam en az üç, en fazla altı çay fincanı yeşil, siyah ve bitkisel çay tüketilebilir.



Kahvenin ise sınırlı miktarda tüketimini öneriyoruz. Türk kahvesi, espresso ve filtre kahvenin günde iki fincanı geçmeyecek şekilde içilebilir.



Vücut yağ yakımı için kadınların 11, erkeklerin 15 su bardağı su içmesi öneriliyor.



Fiziksel aktivitenin kilo verimini hızlandırmasını istiyorsanız önerilenin en az iki katı kardiyovasküler aktivite yapılması gerekiyor. Önerimiz haftada en az dört kez, en az 60 dakika, orta tempoda yürüyüş yapılmasıdır.



Güne başlayacağınız ilk öğün, saat fark etmeksizin kahvaltıdır. Bunu takip eden diğer öğünleriniz arasında en az 2 buçuk - 3 saat en fazla 4- 5 saat bıraktığınız sürece, menüdeki öğün zamanını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Böylece öğün atlama, eksik veya fazla yeme gibi olumsuz davranışları ortadan kaldırmış olursunuz.

