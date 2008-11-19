'Diyetisyenle verilen kilolar ikiye katlanarak geri döner'



Zayıf kalmak için sosyal hayatınızı rafa kaldırmayın



Mucize (!) kapsüller işe yaramıyor

Obezite ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada, şişmanlıkla mücadele etmek için medikal tetkik, doğru yeme davranışı ve aktiviteden oluşan üç boyutlu bir tedavi uygulamak gerektiğini söylüyor. Sadece diyetisyene giderek kalıcı bir zayıflık elde edilemeyeceğini belirten Kaya, sağlıklı kilo vermenin formüllerini açıkladı:Diyetisyenler toplum tarafından zayıflama doktoru olarak algılanıyor. Oysa, zayıflamanın ya da kilo kontrolünün ilk adresi doktorlardır. Diyetisyenler tıp doktorları ile birlikte ekip çalışması yaparak hastayı beslenme konusunda eğittiğinde, kalıcı sonuçlar alınabilir. Fazla kilolarından yakınan biri, bu şikâyetinden kurtulmak için sadece diyetisyene gittiğinde, sorun sadece fazla yemek olarak algılanıyor. Kişiye, hayat boyu yapamayacağı düşük kalorili ve haftada bir değişen mucize rejim listeleri veriliyor. Sadece diyetisyene giderek zayıflamaya çalışan insanların kendilerine özel yemekler pişirdiklerini ya da gram ölçüleri ile hazırlanmış yiyecekleri tükettiklerini görürüz. Bu şekilde kısa vadede fazla kilolar hızla kaybedilse bile, hasta tekrar börek-çörek yemeye başladığında verdiği kiloları iki misliyle geri alır.Fazla kilo sorunu olan birinin, bunun sadece çok yemekten kaynaklanmadığını bilmesi gerekir. Zayıflama ve ideal kiloda kalabilme işi, üç boyutludur. Bunun birinci boyutu; şişmanlığa neden olabilecek metabolik hastalıklar açısından, kişinin bir dahiliye uzmanı tarafından detaylı olarak muayene edilmesi ve kan testlerinin yapılmasıdır. Eşlik eden hastalıkların mevcudiyetine ve kilo fazlalığı derecesine göre; doktor kontrolünde gerekli tıbbi zayıflama tedavisine başlanmalıdır. Zayıflama tedavisinin ikinci boyutu ise; hastaya ömür boyu sürecek doğru yeme davranışının kazandırılmasıdır. Bu, her hafta değişen diyet listeleri ve çorba tarifleri ile olmaz. Hastayı besinler konusunda eğiterek, kendi kendine çıkış yolları bulmasını sağlamak gerekmektedir. Üçüncü boyutu ise aktivitedir. Ancak burada kişiyi aktiviteye yönlendirirken, onu, hayatı boyunca yapamayacağı çok ağır egzersizlere sevk etmek yerine, hareketi kişinin yaşam tarzı haline getirmek gerekir.