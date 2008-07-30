Diyetinizin kemiklerinizi eritmesine izin vermeyin

Kilonuz buzdağının görünen yüzü; ya kemikleriniz! Dikkatinizi kilonuza yoğunlaştırırken, kemiklerinizi ihmâl etmeyin.



Kilonuz sizi fazlasıyla ilgilendiriyor, biliyoruz. Kaç kilo aldığınız ya da verdiğiniz dışında gözünüz başka bir şey görmüyor. Ancak unutmayın; yaptığınız diyetler kemik sağlığınız üzerinde çok etkili. Kalsiyum ve D vitamini kemik sağlığı için gerekli olan vitaminlerin başında geliyor. Sağlıklı kemiklere sahip olabilmek için yapmanız gerekenleri merak ediyorsanız yazımıza göz atarak işe başlayabilirsiniz.



■ Kemiklerin kırılmaması ve sağlıklı olması için kalsiyumla birlikte pek çok vitamine ihtiyacı var. Özellikle çocukluk ve gençlik dönemi, kemik yapısının gelişimi için kritik bir dönem. Çünkü bu dönemde, kemik kaybından çok kemik oluşumu yaşanır.

■ 30’lu yaşlarda kemikler hassaslaşmaya başlar ve daha çabuk kırılır. Bunu önlemek için kalsiyum alımını artırmak gerekir. Kemik sağlığı için bu dönemde yapılacak fiziksel aktiviteler de önemli.

■ Kemikler vücut yapımızın temelini oluşturur ve organlarımızı korurken kandaki kalsiyum seviyesini sağlıklı düzeyde tutar.

■ Kemik gücü kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazı kişilerin kemikleri daha güçlüdür. Erkeklerin kemik yo¤unlu¤u da kadınlara oranla daha iyi seviyededir. Yağla birlikte kemik yoğunluğunda azalma görülür.

■ Düzenli olarak yapılan fiziksel aktiviteler örneğin yürüyüş, koşu ya da aerobik, kemik sağlığında önemli rol oynar.

■ Sigara, alkol bağımlığı ve bazı medikal tedaviler kemik sağlığını etkiler.

■ Çoğu kişi kemik sağlığı için kalsiyum ve D vitamininin yararını bilir. Ancak K vitamini ve magnezyum da kemik sağlığı açısından atlanmaması gereken desteklerdir.

■ Düzenli yemek yemek sadece diyetiniz için değil kemikleriniz için de önemlidir. Öğün atlamamaya dikkat ederseniz kemiklerinizi korumuş olursunuz.

■ Yiyecekler dışında alınan multivitaminler, kalsiyum kemik sağlığını korumak için etkilidir. Sağ





Bu yiyeceklere dikkat!



Kemiklerinizin sağlıklı ve güçlü olması için hangi yiyecekleri tüketeceğinizi bilmelisiniz.



Kalsiyum: Yağ oranı düşük süt, yoğurt ya da peynir, lahana, brokoli, soya peyniri, soya sütü, tahıllı yiyecekler, somon, badem.

D vitamini: Yağlı balık, güneş ışınları. (Vücudunuz D vitaminini güneş ışınlarından alır.)

Fosfor: Yağsız et, tavuk, hindi, balık, yumurta, süt.

K vitamini: Yeşil yapraklı sebzeler, sebze yağları.

Magnezyum: Tam tahıllılar, fındık, bezelye, koyu renkli sebzeler.



Günlük kalsiyum ihtiyacı



Günlük yeme alışkanlıklarınızda ufak değişimler yapın ve daha çok kalsiyum alın.



Sabah: Yağsız sütle yapılmış bir fincan kahve.

Öğlen: Bezelye, mozzarella peyniri ve badem eklenmiş ıspanak salatası.

İkindi: Yağsız yoğurt içine atılmış meyveler.

Akşam: Haşlanmış brokoli.

Yatmadan önce: Düşük kalorili sütle yapılmış sıcak çikolata ya da soya sütü.



Kaynak: Formsante

