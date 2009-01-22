Diyet yapmayı unutun, rahatlamayı deneyin

Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, kilo vermek istiyorsanız, diyeti bir kenara bırakmalı ve rahatlamayı denemelisiniz.



İki yıl süren bir araştırmanın sonunda, yoga ve meditasyon yapan kadınların kilo verdikleri ve formlarını korudukları, yalnızca beslenme ve egzersiz yapan kadınların ise kilo verseler bile bu kiloyu tekrar geri aldıkları ortaya çıktı.



Araştırma için uzmanlar, fazla kilolu 225 kadını denek seçti ve üç gruba ayırdı. Birinci gruptan yoga, meditasyon ve pozitif düşünmeye odaklanmaları istenirken, ikinci grup egzersiz ve diyet yaptı. Üçüncü gruba ise posta yoluyla beslenme bilgisi gönderildi.



Üç grubun da kilo vermesine karşılık, en çarpıcı sonuçlar birinci gruptan elde edildi. Bu şekilde kilo veren kadınların, çok daha mutlu ve sağlıklı olduğu da veriler arasında.

