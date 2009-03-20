Diyet yapmak 'aç kalmak' anlamına gelmez

Özel Bursa Hayat Hastanesi Diyetisyeni Nurdan Camcı diyet yapmanın aç kalmak olmadığını belirterek, diyetteki asıl amacın sağlıksız beslenme alışkanlıklarının terk edilmesi olduğunu söyledi...



Diyet yapmanın tam olarak sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanma süreci olduğunu belirten Diyetisyen Nurdan Camcı, "Diyet yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta diyetin kişiye özel olmasıdır. Boyuna, kilosuna, yaşına, cinsiyetine, aktivite düzeyine, çalışma koşullarına ve beslenme alışkanlıklarına uygun, yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacak diyetler yapılmalıdır" dedi.



Zayıflamaya karar veren bireyin ilk yapması gereken şeyin bir doktora ya da diyetisyene başvurmak olması gerektiğini belirten Diyetisyen Camcı, "Zayıflamaya karar verildiğinde öncelikle bir doktor veya diyetisyene başvurulması ve uzman gözetiminde diyete başlanması en doğru yol olacaktır. Hangi besinden ne kadar tüketilmesi gerektiği protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral dengesinin ne şekilde korunacağı tamamen diyetisyenler tarafından hazırlanan bir program ile belirlenmelidir" diye konuştu.



Sağlıklı beslenmek için her bireyin uygulaması gereken ortak durumları olduğunu dile getiren Camcı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Günde 3 ana, 3 ara öğün şeklinde beslenilmelidir. Sık sık, azar azar beslenmek metabolizmayı hızlandırmaktadır. Aç kalmak ve öğün atlamak, bir sonraki öğünde fazla yemek yenilmesine neden olur.



Günde 8 -10 bardak su içilmelidir. Suyun; alınan besinlerin sindiriminden, metabolik atıkların dışarı atılmasına kadar her aşamada çok önemli görevleri bulunur. Bu nedenle günlük sıvı tüketimi arttırılmak gerekir.



Kilo kontrolünde en önemli faktörlerden biri de fiziksel aktivitedir. Düzenli fiziksel aktivitenin lipit (yağ) metabolizmasına olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. HDL kolesterolünü (iyi kolesterol) artırırken, bazı durumlarda toplam LDL kolesterolünü (kötü kolesterol) düşürerek koroner kalp hastalığı riskini azaltmakta, ayrıca yüksek plazma trigliserid düzeyini de düşürmektedir."

