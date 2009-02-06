Diyet yağlarından hangileri daha sağlıklı?

Yemeklerinizde kullanmak için yağ seçerken, doymamış yağları ya da trans yağlarını listeden çıkarın. Bunun yerine sağlığınız için doymuş yağları ve Omega-3 yağ asitlerini tercih edin.



Mayoclinic'de yer alan habere göre, birçok yiyecek doymuş, çoklu doymamış, tekli doymamış ve trans yağ gibi farklı türlerde yağ içeriyor. Uzmanlar bazı çeşitlerin sağlık açısından diğerlerinden daha iyi olduğunu söylüyorlar. Yemeklerinizden tüm yağları tamamen çıkarmak yerine sağlıklı yağ çeşitlerini seçmemizi ve onları kararında kullanmamızı öğütlüyorlar.



Sağlıklı yağlar



Yağ seçerken en iyi tercihiniz tekli ve çoklu doymamış yağlardır. Bu yağlar kandaki toplam kolesterol seviyesini ve düşük yoğunluklu yağ cisimciklerini azaltarak kalp hastalıkları riskini düşürüyor.



Çoklu doymamış yağların bir çeşidi de Omega- 3 yağ asitleridir. Kalbiniz için oldukça yararlı olan Omega 3 yağ asitleri, koroner damar hastalıkları riskini de azaltıyor. Aynı zamanda düzensiz kalp atışına karşı vücudu koruyor ve kan basıncı seviyesini düşürmeye yardımcı oluyor.



Aşağıda bu yağların bulunduğu yiyecekler listelenmiştir:



Tekli doymamış yağ



Zeytinyağı, fındık yağı, kanola yağı, avokado, ceviz, fındık ve çekirdekler



Çoklu doymamış yağ



Sebze yağları (mısır, ayçiçeği, aspir ve pamuk tohumu yağı gibi), ceviz, fındık ve çekirdekler



Omega-3 yağ asitleri



Yağlı, soğuk su balıkları (som, uskumru ve ringa), keten tohumu, keten yağı ve ceviz



