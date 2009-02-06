T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Diyet yağlarından hangileri daha sağlıklı?

Yemeklerinizde kullanmak için yağ seçerken, doymamış yağları ya da trans yağlarını listeden çıkarın.

06 Şubat 2009 02:00

Yemeklerinizde kullanmak için yağ seçerken, doymamış yağları ya da trans yağlarını listeden çıkarın. Bunun yerine sağlığınız için doymuş yağları ve Omega-3 yağ asitlerini tercih edin.

Mayoclinic'de yer alan habere göre, birçok yiyecek doymuş, çoklu doymamış, tekli doymamış ve trans yağ gibi farklı türlerde yağ içeriyor. Uzmanlar bazı çeşitlerin sağlık açısından diğerlerinden daha iyi olduğunu söylüyorlar. Yemeklerinizden tüm yağları tamamen çıkarmak yerine sağlıklı yağ çeşitlerini seçmemizi ve onları kararında kullanmamızı öğütlüyorlar. 

Sağlıklı yağlar

Yağ seçerken en iyi tercihiniz tekli ve çoklu doymamış yağlardır. Bu yağlar kandaki toplam kolesterol seviyesini ve düşük yoğunluklu yağ cisimciklerini azaltarak kalp hastalıkları riskini düşürüyor.

Çoklu doymamış yağların bir çeşidi de Omega- 3 yağ asitleridir. Kalbiniz için oldukça yararlı olan Omega 3 yağ asitleri, koroner damar hastalıkları riskini de azaltıyor. Aynı zamanda düzensiz kalp atışına karşı vücudu koruyor ve kan basıncı seviyesini düşürmeye yardımcı oluyor.

Aşağıda bu yağların bulunduğu yiyecekler listelenmiştir:

Tekli doymamış yağ

Zeytinyağı, fındık yağı, kanola yağı, avokado, ceviz, fındık ve çekirdekler

Çoklu doymamış yağ

Sebze yağları (mısır, ayçiçeği, aspir ve pamuk tohumu yağı gibi), ceviz, fındık ve çekirdekler

Omega-3 yağ asitleri

Yağlı, soğuk su balıkları (som, uskumru ve ringa), keten tohumu, keten yağı ve ceviz

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24