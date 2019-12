Diyet ve spor koçu: Burçlar

Burçlar, beslenme şekliniz ve yapacağınız egzersiz konusunda size rehberlik yapıyor.



Burçlar, beslenme şekliniz ve yapacağınız egzersiz konusunda size rehberlik yapıyor. Aslında en iyi ve doğru rehber, elbette vücudunuza kulak vererek yine kendiniz olabilirsiniz; ancak astrolojiyle de hayatınıza eğlence katmak hoş olabilir



Koç Burcu



Yoga ve yürüyüş size göre



Yeni yıla uzun yürüyüşler yaparak girmek, sizin için hiç de kötü bir seçim olmayacak. Ocak ayının ilk günlerinden başlayarak yediklerinize dikkat etmelisiniz; özellikle kahvaltıyı atlamamalısınız. Sizi stresli durumdan kurtaracak tek şey yoga olacak. Yoga ile rahatlayabilir, uzun zamandır aradığınız huzuru bulabilirsiniz.



Günlük yaşamınıza biraz hareket katmayı düşünüyorsanız, her zaman arabayla gittiğiniz yakın mesafelere yürüyerek gitmeli, asansör yerine merdivenleri kullanmalısınız. Eğer kilo vermek istiyorsanız bir an önce diyetinizi de ciddiye almanız gerekir. Nisan ayının ikinci haftasında yaptığınız diyetten iyi sonuçlar almaya başladığınızı göreceksiniz; bu da sizi daha azimli bir hale getirecek.



Aman sütsüz kalmayın!



Domates, bezelye, esmer pirinç, ceviz, salatalık, ıspanak, brokoli, muz, kayısı, soğan, zeytin ve mercimek gibi ‘potasyum fosfat’ bakımından zengin olan yiyecekler yemeniz gerekir. Bu mineralin eksikliği Koç burcunda depresyona sebep olabilir. Dişler ve kaslar için oldukça yararlı olan süt içmelisiniz. Bol bol su içmeye, tahıllı yiyecek ve sebze tüketmeye de dikkat etmelisiniz.





Boğa Burcu



Spor salonuna ne dersiniz?



Uzun zamandır istediğiniz halde bir türlü başlayamadığınız diyete başlamak için 2008 yılının şubat ayı sizin için çok uygun olacak. Fakat bu dönemde yemek, içmek ve eğlenmek isteyen arkadaşlarınızdan bir süre uzaklaşmanız gerekecek.



Özel hayatınızda ya da işyerinizde yaşadığınız stresten sizi spor salonu kurtaracak. Orada stresinizi rahatlıkla atabilirsiniz. Yemeğe düşkün olmanız nedeniyle kilo almaya müsait bir yapınız var. Varsa tiroit sorunları için kontrole gitmenizde yarar var.



Şekerden uzak durun



Boğa burcu yemek seçiminde nişasta, yağ ve şeker oranı düşük olan besinleri tüketmeye dikkat etmelidir. Sizin için sağlıklı olacak yiyecekler arasında yumurta, ciğer, taze meyve ve yeşil salata var. Meyve salatası, meyve suları, çorba ve bitki çaylarını mutlaka diyetinizde bulundurmalısınız. Karbonhidratlar Koç burcunun kendini daha da şişkin hissetmesine neden olur.





İkizler Burcu



Küçük bir tatil gerekli



Biraz nefes almalı ve mümkünse ruhunuzla birlikte vücudunuzu da dinlendirmelisiniz. Küçük bir tatil planı sizi kendinize getirebilir. Eğer böyle bir imkânınız yoksa, oksijeni bol bir yerde yürüyüşlere çıkmalısınız; aksi halde bu tempoya daha fazla dayanamayıp, hastalanabilirsiniz. Kış aylarında sizin için en uygun olan spor dalı, kayak olacaktır.



Dostlarınızla daha sık vakit geçirmeli ve sorunlarınızı onlarla paylaşmalısınız. Mart ayının 5’inden sonra yeni bir spor dalı ilginizi çekebilir. Bisiklete düzenli olarak binebilir ya da bir spor salonuna yazılarak yeni zayıflama tekniklerinden birini deneyebilirsiniz.



Çiğ yiyeceklerden kaçının



Kendinizi daha sağlıklı hissetmek için üst solunum yollarını açacak domates, ıspanak, bezelye, portakal ve şeftali gibi besinleri tüketmeniz gerekir. Sinirler için ise üzüm, badem, ızgara balık ve deniz ürünleri yemelisiniz. Kemikleriniz için kalsiyum ihtiyacınızı bolca süt, peynir ve yoğurt tüketerek gidermelisiniz. Kafeinin uyarıcı etkisi İkizler üzerinde olumsuz bir etki yaratır. Çiğ yiyeceklerden, tahıllı besinlerden ve şekerden kaçınmalısınız.



Yengeç Burcu



Bisikletle stres atın



Bisiklete binmek sizin için iyi bir egzersiz yöntemi olacaktır. Sorunlarınız psikolojik olabilir; bu nedenle 2008 yılının ilk yarısında dargın olduklarınızla barışmalı ve ilk olarak iç huzurunuzu sağlamalısınız. Yeni yılla birlikte uzun zamandır yapmak istediğiniz şeyi yapın ve bir spor salonuna üye olun. Eğer daha önce üye olduysanız, düzenli gitmeye başlamalı ve sporu aksatmamalısınız.



Kalsiyuma ağırlık verin



Diyetinizde mutlaka kalsiyuma yer vermelisiniz; aksi halde cilt problemleriyle de karşılaşabilirsiniz. Kalsiyum bakımından zengin olan domates, süt, peynir ve salatayı her öğün tüketmeye çalışmalısınız. Baharatlı, nişastalı yiyecekler ile şeker ve tuzdan uzak durmanız gerekiyor. Tuz şişkinliğe yol açar. Baharatlı yiyecekler ise midenizi rahatsız edebilir.



Aslan Burcu



Bir dans kursuna yazılabilirsiniz



Bu yıl sizin için kilo verme yılı olacak. Katılacağınız davetlerde yediklerinize dikkat etmeli ve sağlıklı beslenmelisiniz. Bu yıl mutlaka, bütçenizde spor salonu için düzenleme yapmalı ve kendinizi o şekilde ayarlamalısınız. Düzenli olarak spor yapmak vücudunuza olduğu kadar ruhunuza da iyi gelecektir. Dans etmek sizin için iyi bir aktivite olabilir. Hem eğlenirsiniz hem de formunuzu korumuş olursunuz.



Tam tahıllar size göre



Magnezyum fosfat içeren tam tahıllılar; çavdar ekmeği, badem, limon, elma, Hindistan cevizi, deniz ürünleri ve yumurta sarısına diyetinizde yer vermelisiniz. Kan yapıcı özelliği olan sığır eti, ciğer, taze meyve, yeşil salata, peynir, yoğurt ve sütü de düzenli olarak tüketmelisiniz. Yağlı yiyeceklerden ve baharatlı yemeklerden kaçınmalısınız. Bizden söylemesi.



Başak Burcu



Aerobik sizin ilacınız



En geç şubat ayında bir dans kursuna ya da aerobik sınıfına yazılmalısınız. Bu dönemde dostlarınızla çok sık görüşemeye başlayacaksınız. Onlardan diyet konusunda yardım isteyebilir ya da yakın bir arkadaşınızla spor yapmaya başlayabilirsiniz. Tenis oynuyorsanız bir turnuvaya katılmalısınız. Haziran ayında çıkmayı planladığınız tatile çıkarsanız hiç ummadığınız kadar rahatlayacaksınız.



Çikolata mı? Aman dikkat!



Diyetinizde potasyum sülfat yoksa saçlarınız dökülebilir, egzama, akne ve cilt kuruluğu gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu minerali içeren yiyecekler arasında lifli sebzeler, tahıllar ve çavdar ekmeği; zeytin, peynir, muz, limon ve kuzu eti bulunmaktadır. Başak burcu çikolatayı sevse de çikolata onu sevmez. Çünkü çikolata, sindirim sistemine ve cildine zarar verir.





Akrep Burcu



Koşarak yorgunluk atın



Geçen yıl mutfakta geçirdiğiniz zamana rağmen hazır yiyeceklerden başka bir şey yemediyseniz artık sağlıklı beslenme vaktiniz geldi demektir. Dolabınızdaki kalorileri Ocak ayıyla birlikte dışarıya atmalı, yerine organik yiyecekler koymalısınız. Yorgunluğunuzu bisiklete binip koşarak atabilirsiniz. Yaz aylarında ise yorucu bir tatil yerine, sizi dinlendirecek bir doğa tatili oldukça iyi gelecek.



Akşamları ağır yemeklerden kaçının



Akrep burcundan olanlar kulak, burun ve boğazla ilgili hastalıklara açık olması nedeniyle diyetinde, kalsiyum sülfata da yer vermelidir. Soğan, domates, incir, Hindistan cevizi ve turp, ‘kalsiyum sülfat’ bakımından zengindir. Protein bakımından zengin olan taze meyve, sebze ve tahıllı ekmekleri de mümkün olduğunca çok tüketmenizde yarar vardır. Akrep burcu akşam yemeklerinde ağır yiyecekler tüketmemeli bol su içmeli.



Terazi Burcu



Meditasyona ne dersiniz?



İçinizdeki sesi dinlemeli ve yeni yılla birlikte mutlaka bir spor salonuna yazılmalısınız. Artık işi bahane etmemeli ve sağlığınız için spor yapmaya başlamalısınız. Eğer spor salonlarından sıkılıyorsanız dans kursuna yazılabilir ya da meditasyon yapabilirsiniz. Bu arada sürekli olarak kilonuzu sorun etmek yerine bir diyetisyenden destek alarak doğru bir diyete başlamanızın da vakti geldi.



Alkol size göre değil



Fosfat içerikli besinler sizin için uygun. Bu minerali içeren yiyecekler arasında çilek, elma, mısır, havuç, domates, kahverengi pirinç ve yulaf var. Terazi burcu uykusuz kaldığında ya da çok fazla alkol aldığında cildi hemen etkilenir. Bu nedenle alkolden ve de yağlı yiyeceklerden kaçınmalıdır.



Yay Burcu



Pilatesle kilo verin



Kendinize günde 15–30 dakika ayırmalısınız. Böylece kendinizi dinlemeye vakit bulacaksınız. Pilates kilo vermenize yardımcı olacak. Diyetinize de dikkat etmeli, eğlence hayatında alkole çok fazla yer vermemelisiniz. Yay kadınlarının kiloları genelde kalçada toplanır. Bu nedenle kalçaları çalıştıracak egzersizleri yapabilirsiniz.



Yağlı yiyeceklere mesafeli durun



Meyve, sebze, yeşilbiber, patates, yumurta sarısı, elma ve çilek, silikat bakımından zengin yiyeceklerdir ve size iyi gelir. Ayrıca bol bol portakal, balık, taze sebze, yoğurt tüketmelisiniz. Yay burcu için zararlı olan yiyeceklerin başlıcaları yağlı yiyecekler, krema, tereyağı, çikolata ve şekerdir.



Oğlak Burcu



Uzun uzun yürüyün



Yeme düzeninizi değiştirmenizin vakti geldi. Daha sağlıklı beslenmeye başlamanızla birlikte kilo vermenizin de kolaylaştığını göreceksiniz. Egzersiz olarak pilatesi seçerseniz hem dengenizi koruyabilir hem de vücudunuzun ihtiyacı olan gücü toplayabilirsiniz. İlkbahara doğru kendinizi biraz yorgun hissetseniz de bu yorgunluğun üstesinden kısa zamanda geleceksiniz.



Limon, portakal, brokoli



Kalsiyum fosfatın eksikliği Oğlaklarda kemik hastalığı, diş hastalıkları, ağrı gibi rahatsızlıklara neden olur. Bu mineral bakımından zengin olan besinler arasında limon, portakal, brokoli, patates, lahana, tahıllı yiyecekler bulunmaktadır. Çikolata ve fazla şekerli besinler beraberinde ciltle ilgili sorunlar getirebilir.



Kova Burcu



Atıştırmaktan vazgeçin



Tek kusurunuz çok fazla atıştırmanız. Bu alışkanlığınızı bırakmalı ve düzenli yemek yemelisiniz. Mart ayından itibaren, bir vesileyle kendi içinizde ruhsal yolculuğunuza çıkabilir ve hayatınızdaki olayları sorgulamaya başlayabilirsiniz. Eğer düzenli olarak egzersiz yapan biriyseniz, kendinize çok fazla yüklenmemelisiniz.



Kahve yerine bitki çayı için



Balık, elma, şeftali, limon, cevizi bol bol tüketin. Kovalar, protein bakımından zengin besinlerin bulunduğu diyetlerle kolay kilo verebilirler. Tavuk, brokoli, havuç, biber, domates, yoğurt, peynir de tüketilmesi gerekenler arasındadır. Kova burcundan olanlar kahveyi çok fazla içtiklerinde sinirli olabilirler. Bu nedenle günden en fazla bir fincan içmelidirler. Kahve yerine bitki çaylarını tercih edebilirler.



Balık Burcu



Şok diyet yapmayın



Şok diyetlerden kesinlikle kaçınmalısınız. Haftada bir gün için de olsa mutlaka bir spor salonuna yazılmalısınız; aksi takdirde kendinizi yorgun, bitkin ve depresyonda hissedebilirsiniz. Rahatlamak için pilates yapabilirsiniz.



Demir içerikli beslenin



Demir eksikliği nedeniyle düşük tansiyon, kalp ve anemi gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle demir bakımından zengin olan ciğer, soğan, kayısı, istiridye tüketmenizde yarar var. Yemeklerin içine tuz ekleme alışkanlığınızdan vazgeçmelisiniz.



Kaynak: Formsante