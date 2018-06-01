Diyet Uzmanı Küçükkonu: Ramazan ayında besin seçimine dikkat edilmeli

BURSA, (DHA)- BESLENME ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçükkonu, Ramazan ayında oruç tutanların iftar ve sahurda besin seçimlerinde çok daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Uzun süren açlık, sıcak havalar ve fiziksel aktivite düzeyinin düşmesinin metabolizma hızının yavaşlamasına neden olduğunu söyleyen Medicana Bursa Hastanesi Diyet Uzmanı Tuğba Küçükkonu, \"Ramazan öncesi düzenli spor yapan kişiler spor yapmayı bıraktıklarında, fiziki görünümlerinde olumsuz etkiler görülebilir. Bu yüzden hem metabolizma hızımızı yükseltmek hem de kilo artışına engel olmak için aktivite düzeyimizi artırmak gerekir. Protein içerikli gıdalar; uzun süreli tok kalmaya ve kas kayıplarının önüne geçmeye fayda sağlamaktadır. Bu nedenle, proteinden zengin gıdaların tüketimi çok önemlidir\" dedi.

Ramazan ayında yapılan en büyük hatalardan birinin de sahur yapılmadan oruç tutulması olduğunu belirten Küçükkonu, \"Bu durum açlık süresini daha da uzatarak metabolizmanın daha çok yavaşlamasına, kan şekerinde düşüşe, kan basıncında da azalmaya yol açabiliyor. Bu durum sonucunda halsizlik, uyku hali ve çabuk yorulma gibi şikayetler gözlemlenebilmektedir. Bu yüzden sahur programında özellikle yumurta, süt, peynir gibi protein içeriği yüksek gıdaların tüketimine önem verilmeli ve sahur öğünü mutlaka atlanmamalıdır. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan kişilerin günlük beslenme şekli ve öğün sayısı değişmektedir.Özellikle kırmızı et, ekmek, pilav, makarna, hamur işleri, tatlı, börek vb. besinlerin tüketimi artar. Buna karşılık sebze, meyve ve beyaz et tüketimi azalır. Oysa, unutmamak gerekir ki Ramazan, bayram, tatil ne olursa olsun günlük almamız gereken enerji, protein, vitamin ve mineral oranları değişmez\" diye konuştu.

Diyet Uzmanı Tuğba Küçükkonu, önerilerini şöyle sıraladı:

\"Mutlaka sahura kalkılmalı, sahurda tok tutucu hafif bir kahvaltı yapılmalı. İftar ve sahur arasına iki ya da üç öğün konulmalı. Sahur ve iftarda bol miktarda su içilmeli. İftarda sağlıklı besin seçimi yapılmalı. Kızarmış ve tuzlu besinler tüketilmemeli. İftar sofrasında yemeğin değil, sohbetin tadı çıkarılmalı. Çay, kahve, meyve suyu, asitli- gazlı içeceklerin tüketimi azaltılmalı, şerbetli tatlılar yerine sütlü hafif tatlılar tercih edilmeli. İftar sonrası mutlaka yürüyüş yapılmalı.\"



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