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Sağlık

Diyet saç dökebilir!

Amerikan Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Dr. Yılmaz, çok düşük kalorili rejimlerin sonunda saç dökülmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

01 Şubat 2009 02:00

Amerikan Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Dr. Yılmaz, çok düşük kalorili rejimlerin sonunda saç dökülmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Amerikan Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Dr. Bilgehan Yılmaz, saç dökülmesinde beslenmenin çok önemli olduğunu belirterek, çok düşük kalorili diyetlerin saç kaybında etken olduğuna işaret etti.

Saç dökülmesinin genellikle demir eksikliği, kansızlık (anemi), tiroit hastalıkları, yumurtalıklara bağlı hormonal düzensizliklerle ortaya çıktığını söyleyen Yılmaz, stres ve ailevi yatkınlığın da saç dökülmesinde önemli olduğunu belirtti.

Beslenmenin de saç sağlığı açısından etkili olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Kilo verme veya ince kalma kaygısıyla yapılan diyetler bazen saçlarımıza zarar verebiliyor. Hatta bazı kadınlardaki sürekli saç dökülmesinin sebebi, dengesiz beslenmeleridir. Hiç yağ yememek, çok düşük kalorili rejimler yapmak ya da proteinden fakir beslenmek sonucunda saç dökülmesi kaçınılmazdır” dedi.

Saç dökülmesinin arkasında bazen bir hastalığın da olabileceğini belirten Yılmaz, “Saçlarımızın olağandışı bir şekilde döküldüğünü düşünüyorsak, tavsiyelere kulak asmamalı ve bir uzmanla görüşmeliyiz” diye konuştu.

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