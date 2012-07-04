Diyet önerisinde skandal: Kilolu insanlarla arkadaşlık etmeyin!

İngiliz Daily Mail gazetesi, "kilolu insanlarla arkadaşlık etme"nin büyük hata olduğunu söyleyerek skandala imza attı.

Daily Mail gazetesinde "Arkadaşlarımız bizi şişmanlatıyor mu?" başlığıyla yayımlanan haberde "Kendinizden daha kilolu kişilerle arkadaşlık yapmak kilo almanıza neden olabilir" denildi.

Daily Mail haberine hem gazetede hem de internet sitesinde yer veren Habertürk gazetesi de aynı hatayı tekrarladı.

Habertürk'te "Diyet sırasında yapılan en büyük 30 hata" başlığıyla sıralanan listede "Kilolu insanlarla arkadaşlık etmek" maddesini internet sitesinden kaldırıldı.

İşte diyet sırasında yapılan en büyük 30 hata:



1- Beyaz ekmek yemek.

2- Yiyeceklerin kalorilerine bakmamak

3- Çok fazla meyve suyu içmek

4 - Yoğurt tüketmemek

5 - Kilolu insanlarla arkadaşlık etmek

6 - Dergi ve kitaplardan yemek tarifleri okumak

7 - İşte masa başında yemek yemek

8 - Yeterince uyumamak

9 - Büyük tabakta yemek

10 - TV önünde yemek

11 - Müziksiz spor yapmak

12 - Kapalı alanda spor yapmak

13 - Yemeği yeterince çiğnemeden yutmak

14 - Yanlış renk tabakta yemek. Yemek ve tabak kontrast olmalı. ( Domatesli makarnaya yeşil tabak)

15 - Uzmana danışmadan diyet yapmak

16 - Her diyeti uygulamak

17 - 'Teşekkürler yemek istemiyorum' diyememek

18 - Her gün tartışmak

19 - Aynaya bakmamak

20 - Assosyal olmak

21 - Stresli olmak

22 - Açken alışveriş yapmak

23 - Eve çeşit çeşit yemek almak

24 - Boşanmak ya da evlenmek

25 - Yemek yerken pop dinlemek

26 - Sadece yoga yapmak

27 - Spordan hemen sonra yemek

28 - Yaşa göre yanlış spor yapmak

29 - Gereğinden fazla meyve tüketmek

30- Sınırsız bitki çayı tüketmek