Diyet önerisinde skandal: Kilolu insanlarla arkadaşlık etmeyin!

İngiliz Daily Mail gazetesi, "kilolu insanlarla arkadaşlık etme"nin büyük hata olduğunu söyleyerek skandala imza attı.
Daily Mail gazetesinde "Arkadaşlarımız bizi şişmanlatıyor mu?" başlığıyla yayımlanan haberde "Kendinizden daha kilolu kişilerle arkadaşlık yapmak kilo almanıza neden olabilir" denildi.
Daily Mail haberine hem gazetede hem de internet sitesinde yer veren Habertürk gazetesi de aynı hatayı tekrarladı.
Habertürk'te "Diyet sırasında yapılan en büyük 30 hata" başlığıyla sıralanan listede "Kilolu insanlarla arkadaşlık etmek" maddesini internet sitesinden kaldırıldı.
İşte diyet sırasında yapılan en büyük 30 hata:
1- Beyaz ekmek yemek.
2- Yiyeceklerin kalorilerine bakmamak
3- Çok fazla meyve suyu içmek
4 - Yoğurt tüketmemek
5 - Kilolu insanlarla arkadaşlık etmek
6 - Dergi ve kitaplardan yemek tarifleri okumak
7 - İşte masa başında yemek yemek
8 - Yeterince uyumamak
9 - Büyük tabakta yemek
10 - TV önünde yemek
11 - Müziksiz spor yapmak
12 - Kapalı alanda spor yapmak
13 - Yemeği yeterince çiğnemeden yutmak
14 - Yanlış renk tabakta yemek. Yemek ve tabak kontrast olmalı. ( Domatesli makarnaya yeşil tabak)
15 - Uzmana danışmadan diyet yapmak
16 - Her diyeti uygulamak
17 - 'Teşekkürler yemek istemiyorum' diyememek
18 - Her gün tartışmak
19 - Aynaya bakmamak
20 - Assosyal olmak
21 - Stresli olmak
22 - Açken alışveriş yapmak
23 - Eve çeşit çeşit yemek almak
24 - Boşanmak ya da evlenmek
25 - Yemek yerken pop dinlemek
26 - Sadece yoga yapmak
27 - Spordan hemen sonra yemek
28 - Yaşa göre yanlış spor yapmak
29 - Gereğinden fazla meyve tüketmek
30- Sınırsız bitki çayı tüketmek