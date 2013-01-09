Diyet içecekler depresyona mı yol açıyor?

ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, "Diyet içecek tüketimi depresyon riskini artırır mı?" tartışmasına yol açtı.

250 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, bu tür içecekleri sık tüketen kişilerde depresyona daha sık rastlandığı ortaya kondu. Ancak bu bağlantının sebebi incelenmedi.

10 yıl süren araştırmaya göre günde dört kutu gazlı diyet içeceği ya da tatlandırıcı katkılı meyve suyu içenlerde depresyon riski yaklaşık %30 artıyor.

Buna karşılık günde dört fincan kahve tüketenlerin depresyon riski %10 azalıyor.

Kuzey Carolina'daki Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde görev yapan Chen, "Yaptığımız çalışma, tatlandırıcı kullanılmış diyet içeceklerden vazgeçmenin ya da bunları azaltmanın ve yerlerine tatlandırılmamış kahve içmenin depresyon riskini doğal olarak azaltabileceğini gösteriyor." dedi. Ancak Doktor Chen bu konuda başka çalışmalar da yapılması gerektiğinin altını çizdi.



Sebep-sonuç



Depresyonu başka faktörlerin de tetiklemiş olması mümkün. Ayrıca ABD'de yaşayan 50-80'li yaşlardaki bir grup için geçerli olan sebepler, başka topluluklar için de geçerli olmayabilir.

Aspartam türü düşük kalorili tatlandırıcılar üzerinde bugüne dek çok sayıda araştırma yapıldı, ayrıca gıda güvenliğinden sorumlu resmi kuruluşlar da bunlara onay verdi.

İngiltere Besin Bilimi Derneği'nden Gaynor Bussell "Eskiden tatlandırıcılara 'yapay' tatlandırıcı denirdi ve bu 'yapay' sözcüğü de şüphe uyandırırdı. Bu yüzden kapsamlı araştırmalar yapıldı, güvenli olup olmadıkları değerlendirildi ve şu anda piyasada olan ürünlerde çok iyi sonuçlar alındı." diyor.

"Ancak araştırmalar devam ediyor. Bu araştırma da depresyon ile bağlantı olasılığını gündeme getirdi, sebep-sonuç ilişkisini değil." diye konuştu.

"Depresyondan muzdarip olan insanlar bunun tatlandırıcılı içeceklerden kaynaklandığı fikrine kapılabilir ve bu nedenle de geçmiş tüketimleri hakkında doğru bilgi veremeyebilir. Özellikle de ABD'de gazlı içeceklere 'öcü muamelesi' yapıldığını göz önüne alırsak. Ayrıca obez ya da diyabetik olan insanlar daha fazla 'diyet' içecek kullanıyor olabilir ve depresyonun sebebi de obezite ya da diyabet olabilir."

"Kilo vermeye çalışanların ve diyabet hastalarının beslenmesinde kalorisi düşük tatlandırıcılar yararlı bir rol oynayabilir. Bu insanlara 'diyet içecek yerine daha fazla kahve tüketin' demek de faydalı olmayacaktır."

(BBCTürkçe)