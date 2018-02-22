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Spor

Diyarbekirspor'da Levent Kartop dönemi

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da Osman Özdemir'den boşalan teknik direktörlük görevine Levent Kartop getirildi

22 Şubat 2018 16:11

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Diyarbekirspor\'da Osman Özdemir\'den boşalan teknik direktörlük görevine Levent Kartop getirildi. Kartop\'un yardımcılığına altyapı antrenörlerinden Oktay Kahraman, kaleci antrenörlüğü görevine de Diyarbakırspor ile 1\'inci Ligde şampiyonluk yaşayan eski kaleci Fevzi Tuncay getirildi. Diyarbekirspor\'un Ankara Demirspor maçı hazırlıklarının izlemek için tesislere gelen kulüp Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı, yeni teknik heyete başarı dileklerinde bulunurken, \"Son 4 sezondur bu ligde şampiyonluğa oynuyoruz. 3 final kaybettik. Bu kez işi şansa bırakmak istemiyor ve direkt çıkmak istiyoruz. Biz kulüp olarak bu insanlara güvendik ve takımı kendilerine emanet ettik. Umarım sezon sonunda şampiyon oluruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun\" dedi.
Diyarbekirspor\'un Seyrantepe\'deki tesislerinde yapılan teknik ve taktik ağırlıklı antrenmandan sonra gazetecilere konuşan Levent Kartop, Diyarbekirspor\'u şampiyon yapmak için görevi kabul ettiğini belirterek, \"Cumartesi günü Ankara\'da bizi çok zorlu bir maç bekliyor. Öncelikle Ankara Demirspor maçını kazanarak ilk maçımızdan zaferle ayrılmak istiyoruz. Daha sonrasına bakacağız. Hedefimiz şampiyonluktur ve sezon sonunda o kupayı Diyarbakır\'a getireceğiz\" diye konuştu. 

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