T24 LogoT24 Logo
Spor

Diyarbekirspor'da 8 futbolcuyla yollar ayrıldı

Selim KAYA/DİYARBAKIR-(DHA) - TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta ilk devreyi 25 puanla 6’ncı sırada tamamlayan Diyarbekirspor, 8 futbolcuyla yollarını ayırdı

26 Aralık 2018 18:39

Selim KAYA/DİYARBAKIR-(DHA) -

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta ilk devreyi 25 puanla 6’ncı sırada tamamlayan Diyarbekirspor, 8 futbolcuyla yollarını ayırdı.
İlk yarı değerlendirmesi yapan takımın yönetim kurulu, oyunculardan Gökhan Yenigün, Tugay Adamcıl, Emre Pehlivan, Aziz Ceylan, Erman Taşkın, Sefacan Taşkolu, Gökhan Ünver ve Selman Sevinç ile sözleşmelerini karşılıklı olarak feshetti. 24 Aralık’tan bu yana kendi tesislerinde sabah ve akşam olmak üzere günde 2 antrenman gerçekleştiren Diyarbekirspor\'da, 31 Aralık akşam antrenmanından sonra oyunculara izin verileceği belirtildi.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selim KAYADİYARBAKIRDHA TFFLigGruptaDiyarbekirsporGökhan Yenigün Tugay Adamcıl Emre Pehlivan Aziz Ceylan Erman Taşkın Sefacan TaşkoluGökhanSelman SevinçAralıktanAralıkFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24