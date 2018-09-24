Diyarbekirspor'da 2 istifa

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da alınan başarısız sonuçlardan dolayı sportif direktör İsmet Yılmaz ile teknik direktör Bülent Akan istifa etti.

Sportif direktör İsmet Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sezona şampiyonluk parolasıyla yola çıktık. Sahamızda oynadığımız 2 maçı kazandık. Ne var ki iki deplasman maçını kaybettik. Gelinen noktada kulübün önünü açmak adına ben ve teknik direktör Bülent Akan istifa etme kararı aldık. Diyarbekirspor'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi.

Diyarbekirspor Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı ise hizmetlerinden dolayı Bülent Akan ile İsmet Yılmaz'a teşekkür ederken yeni teknik direktör arayışlarına başladıklarını kaydetti. (DHA)