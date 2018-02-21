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Spor

Diyarbekirspor taraftarı, deplasmana özel uçakla götürülecek

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'inci Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'un Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Ankara Demirspor maçına taraftarlarını özel uçakla götürecek

21 Şubat 2018 15:18

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'inci Grup\'ta mücadele eden Diyarbekirspor\'un Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Ankara Demirspor maçına taraftarlarını özel uçakla götürecek.
Ankara Demirspor ile 24 Şubat Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak olan Diyarbekirspor, taraftarların maça gelmesini sağlamak için özel uçak kiraladı. Feyzi İlhanlı tarafından kiralanan uçak ile yaklaşık 100 taraftar hafta sonu maçı izlemek için Ankara\'ya götürülecek. Diyarbekirspor\'un taraftar grubu Azrailler, sosyal medya hesabından İlhanlı\'ya teşekkürlerini ileterek, \"Teşekkürler başkanımız Feyzi İlhanlı. Ankara deplasmanı için taraftarımıza uçak kiralayan başkanımıza teşekkür ederiz. Bu birlik, beraberlik ve kenetlenme ile şampiyonluk gelecek\" mesajını paylaştı. 

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