Diyarbekirspor rövanşı 33 bin kişilik statta oynayacak

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'taki Play-Off yarı finalinde deplasmanda Tire 1922 Spor\'a 1-0 yenilen Diyarbekirpsor, rövanş maçını Salı günü saat 19.00\'da Diyarbakır Stadyumu\'nda oynayacak. 1 TL olarak belirlenen karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkarılacak.

2\'nci lige yükselme hesapları yapan Diyarbekirspor, deplasmanda oynadığı ve 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Tire 1922 Spor ile 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu\'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın biletleri yarın sabah erken saatlerden itibaren Balıkçılarbaşı, Ofis Ekinciler Caddesi, Dicle Kent, Ceylanlar AVM\'de kurulacak gişelerden 1 TL\'ye satışa çıkarılacak.

Yeşil-kırmızılı takımın onursal başkanı Feyzi İlhanlı, zorlu rövanş maçı için taraftara destek çağrısında bulundu. Bu maç için pasolig uygulamasının olmayacağını belirten İlhanlı, \"Bilet alan herkes stada rahatlıkla girebilecek. Ayrıca maç günü de stadın çevresinde 10 ayrı noktada bilet gişesi kuracağız. Maç günü stada gidecek belediye otobüslerinin önüne yeşil-kırmızılı Diyarbekirspor bayrakları konulacak. Önünde yeşil-kırmızılı Diyarbekirspor bayrağı olan her belediye otobüsü stada gidecek. Bu anlamda bizlere destek veren Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu ile Belediye başkanımız Cumali Attilla\'ya teşekkür ediyoruz. Bu maçta 33 bin kapasiteli stadyumu tıka basa doldurmalarını istirham ediyorum. Bizi var eden sevgili taraftarlarımızdır. Onların bize verecekleri destekle bu sezon şampiyon olacağımıza inanıyorum\" dedi.

Diyarbekirspor Antrenörü Faruk Türk ise, takımlarının son 4 yılda 3\'üncü Lig\'de Play-Off maçları oynamasına rağmen bir üst lige çıkmayı başaramadığını ifade ederek, \"Bu işi bu sene bitireceğiz. taraftarlarımızın desteğiyle bu sene kazanan taraf olacağımızı düşünüyorum\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI