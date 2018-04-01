Diyarbekirspor - Tire 1922 Spor: 0 - 0 

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Serhad Ürkmez (xx), Tunay Ateş (xx), Ahmet Yaşılak (xx),

DİYARBEKİRSPOR: Gökhan Yenigün (xx) - Emre (xx), Ercüment (xxx), Umut (x), Arda (x) (Dk. 46 Osman xx), Muhammed Akarslan (xx), Gökhan Köseoğlu (xx), Emrah Kiraz (xxx), Fatih (xx) (Dk. 89 Taner ), Aykut (x) (Dk. 77 Yakup x), Tugay (x),

TİRE 1922 SPOR: Fatih (xx) - Ufuk (xx), Erdinç (xxx), Nihat (xxx), Sefa (xxx), Gökhan (xx) (Dk. 83 Yunus ), Sergen Yakup (xx) (Dk. 75 Güner x), Ersin (xx), Hasan (xxx), Kemal Samet (xx) (Dk. 73 Furkan x), Mümin Talip (xx),

SARI KARTLAR: Ercüment, (Diyarbekirspor) - Nihat, (Tire 1922 Spor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'inci Grup\'ta zirve mücadelesi veren Diyarbekirspor, sahasında konuk ettiği Tire 1922 Spor ile golsüz berabere kaldı.

1\'inci dakikada, Aykut\'un güzel ara pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Muhammed Akarslan 4 futbolcu arasında kaleyi yokladı. Fakat kaleci Fatih iki hamlede topa sahip oldu.

36\'ıncı dakikada Muhammed Akarslan caza yayı üstünde kaptığı topu Aykut\'un önüne yuvarladı. Sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Aykut\'un sert şutu yandan dışarı çıktı.

62\'inci dakikada, Diyarbekirsporlu Osman soldan ceza alanına doğru havalandırdığı topa yükselen Muhammed Akarslan topu kafayla gerisindeki Ercüment\'e gönderdi. Ercüment\'in yakın mesafeden sert şutu yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmada tarafların geliştirdikleri ataklar sonuç vermeyince maç başladığı gibi golsüz berabere tamamlandı: 0- 0

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