Diyarbekirspor - Çorum Belediyespor: 1-0

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) -

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xx), Tuncay Çalıkoğlu (xx), Emrah Akkaya (xx),

DİYARBEKİRSPOR: Gökhan (xx), Saffet Gurur (xx), Özgür (xx) (Dk. 89 Ahmet x), Mustafa (xx) (Dk. 65 Tolga xx), Sedat (xx), Umut (xx), Gökhan Köseoğlu (xx), Emre Pehlivan (xx) (Dk. 76 Gökhan Ünver xx), Fikret (xx), Aykut (xx), Osman (xx),

ÇORUM BELEDİYESPOR: Onurcan (xx), Oğuzhan (xx), Kerem (xx), Yakup (xx), Samet (xx), Emrah (xx) (Dk. 74 Fahri x), Akın (xx), Ferdi (x) (Dk. 19 Eşref xx), Mikail (xx) (Dk. 51 Barış x), Mümin (xx), Ertuğrul (xx)

GOL: Dk. 66 Umut (Diyarbekirspor)

SARI KARTLAR: Mustafa, Sedat, Emre Pehlivan , Aykut (Diyarbekirspor), Oğuzhan, Nizamettin (Çorum Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup mücadelesinde Diyarbekirspor, Çorum Belediyespor\'u 1-0\'lık skorla mağlup etti.

37\'nci dakikada, Mümin sol taraftan ceza alanına yapılan uzun ortayı kafayla Mikail\'e indirdi. Mikail\'in rövaşata denemesinde top az farkla yandan dışarı çıktı.

39\'uncu dakikada, Çorum Belediyesporlu Yakup, ceza sahasının sol dış tarafından kaleyi yokladı. Top az farkla uzak kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

40\'ıncı dakikada, Diyarbekirsporlu Sedat ceza yayı üstünde kaleyi yokladı meşin yubarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

52\'nci dakikada, Umut\'un caza yayı üstündeki sert şutunda top kaleci Onurcan\'dan döndü, seken topla buluşan Mustafa\'nın yakın mesafeden sert şutunda kaleci Onurcan ikinci kez gole izin vermedi.

66\'ncı dakikada, Emre Pehlivan\'ın güzel pasıyla sol çaprazda buluşan Aykut topu ceza alanının sağ dış çaprazında bulunan Umut\'a doğru yerden kesti. Umut topun gelişine sert vurarak filelere gönderdi: 1-0

90+4\'üncü dakikada, Barış\'ın ceza yayı üzerinden sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

Mücadeleyi Diyarbekirspor 1-0\'lık skorla kazandı..

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