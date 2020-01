Diyarbekirspor - Anagold Erzincanspor: 0- 0

Selim KAYA/DİYARBAKIR(DHA) -

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Özer Özden (x) Özgür Fatih Kalaycı (xx), Hamdi Tontu (xx),

DİYARBEKİRSPOR:İhsan Turgut (xxx), - Mustafa (xx), Ercüment (xx), Arda (x) (Dk. 46 Vedat xx), Mehmet (xx), Taner (x), (Dk. 51 Yusuf x), Gökhan (xx), Emrah(xx), Osman (xx), Tugay (xx), Yakup (x), (Dk. 50 Umut xx)

ANAGOLD ERZİNCANSPOR: Bahadır (xx), - Serhat (xx), Erdi (xx), Emir Can (xxx), Sefa (xx), Gökhan Payal (xx), Ufuk (xx), (Dk. 87 Ferhat x), Hüseyin (x), (Dk. 60 Ozan x), Serkan (xx), Gökhan Demir (x), Barış (xx) (Dk. 34 Batuhan (xx),

SARI KARTLAR: Tamer (Diyarbekirspor), Serhat, Emir Can (Anadold Erzincanspor),

KIRMIZI KART: Dk. 90 Emrah (Diyarbekirspor)

Spor Toto 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor, sahasında konuk ettiği Anagold Erzincanspor ile golsüz berabere kaldı. Her iki, takımın karşılıklı atakları sonuç vermeyince karşılaşma başladığı gibi golsüz beraber sona erdi. Her iki takımın futbolcuları maça çıkarken, \"Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız\" pankartı açtılar.

FOTOĞRAFLI