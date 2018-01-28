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Spor

Diyarbekirspor - Anagold Erzincanspor: 0- 0

Selim KAYA/DİYARBAKIR(DHA) -  STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi HAKEMLER: Özer Özden (x) Özgür Fatih Kalaycı (xx), Hamdi Tontu  (xx), DİYARBEKİRSPOR:İhsan Turgut (xxx), - Mustafa (xx), Ercüment (xx), Arda (x) (Dk

28 Ocak 2018 20:03

Selim KAYA/DİYARBAKIR(DHA) - 

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi
HAKEMLER: Özer Özden (x) Özgür Fatih Kalaycı (xx), Hamdi Tontu  (xx),
DİYARBEKİRSPOR:İhsan Turgut (xxx), - Mustafa (xx), Ercüment (xx), Arda (x) (Dk. 46 Vedat xx), Mehmet (xx), Taner (x), (Dk. 51 Yusuf x), Gökhan (xx), Emrah(xx), Osman (xx),  Tugay (xx), Yakup (x), (Dk. 50 Umut xx)
ANAGOLD ERZİNCANSPOR: Bahadır (xx), - Serhat (xx), Erdi (xx), Emir Can (xxx), Sefa (xx), Gökhan Payal (xx), Ufuk (xx), (Dk. 87 Ferhat x), Hüseyin (x), (Dk. 60 Ozan x), Serkan (xx), Gökhan Demir (x), Barış (xx) (Dk. 34 Batuhan (xx),
SARI KARTLAR: Tamer (Diyarbekirspor),  Serhat, Emir Can (Anadold Erzincanspor),
KIRMIZI KART: Dk. 90 Emrah (Diyarbekirspor)
Spor Toto 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor, sahasında konuk ettiği  Anagold Erzincanspor ile golsüz berabere kaldı. Her iki, takımın karşılıklı atakları sonuç vermeyince karşılaşma başladığı gibi golsüz beraber sona erdi. Her iki takımın futbolcuları maça çıkarken, \"Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız\" pankartı açtılar. 

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