'Diyarbakırspor'a makul ceza verilsin'

T24 -

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener, Diyarbakırspor-Bursaspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamaların sorulması üzerine, ''Diyarbakır ile ilgili her kesin söylemesi gerekenleri söyledim'' dedi.Diyarbakır'ın Türkiye'nin özel bir yeri olduğunu vurgulayan Sadri Şener, ''Diyarbakır, Türkiye'nin özel bir yeri. Daha yumuşak yaklaşılmasını istedim. Bursa'nın gidişini de tebrik ediyorum. 'Ben olamazsam şampiyon Bursa olsun' diye çok arzu ederim. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Federasyon daha makul, o şehri, o halkı kaybetmeyecek, çok fazla duygularını üst noktaya çıkartmayacak bir ceza verirse Türk futboluna daha faydalı olur'' diye konuştu.Trabzonspor'un 12 haftadır yenilmediğini ve teknik direktör Şenol Güneş ile çok önemli bir yere geldiklerini kaydeden Şener, şampiyonluk yarışı için kendi aldıkları sonuçlara odaklandıklarını söyledi.Şener, bir gazetecinin, ''Trabzonspor 2 maç daha kazanırsa, 'şampiyonlukta ben de varım' diyebilir mi'' sorusu üzerine, bu hafta Gaziantepspor'u geçmeleri gerektiğini ifade ederek, ''Çok önemli Gaziantepspor ve Galatasaray maçlarımız var. 3-4 hafta sonra bu konuda daha net bir şey söyleyebilirim'' dedi.