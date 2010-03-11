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Spor

Diyarbakırspor'a 3 maç ceza

Turkcell Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Diyarbakırspor'a 3 maç seyircisiz ve tarafsız sahada oynama cezası verildi.

11 Mart 2010 02:00

T24 - Turkcell Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Diyarbakır'da oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tail edilen Bursaspor maçı nedeniyle, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Diyarbakırspor'a 3 maç seyircisiz ve tarafsız sahada oynama cezası verildi.

Diyarbakırspor - Bursaspor maçı tatil edildi

Türkiye Futbol Federasyon'u Diyarbakır'da yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen maçta Diyarbakırspor'a 3 maç seyircisiz ve tarafsız sahada oynama cezası verdi.

Diyarbakır'da maç öncesi yaşanan olaylar maça da sıçramış ve maçın 17. dakikasında korner kullanmaya giden Bursaspor'lu Ali Tandoğan taş yağmuruna maruz kalmıştı.

Polislerin engellemelerine rağmen yan hakem atılan taşlar nedeniyle başından ve belinden yaralanmıştı.

Bu olay sonrası orta hakem, yan hakemlerle birlikte soyunma odasına gitmiş ve bir süre sonra da maçın tatil edildiğini açıklamıştı.

Orta saha yakınlarında toplanan Diyarbakırspor ve Bursaspor'lu oyuncular bu karar sonrası soyunma odalarına yönelmiş, Bursaspor kadrosu statdan çevik kuvvet otobüsleri ve polis kaskları giydirilerek ayrılmıştı.

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