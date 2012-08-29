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Spor

Diyarbakırspor 20 milyon borçla batıyor!

Bir zamanlar Süper Lig’in istikrarlı takımlarından olan Diyarbakırspor, tarih oluyor

29 Ağustos 2012 22:02

Toplamda 20 milyon TL’lik borç kulübü iflasın eşiğine getirdi. SGK ve Maliye’nin haciz işlemi başlattığı yeşil kırmızılılarda birçok futbolcu alacakları nedeniyle antremanlara çıkmazken, teknik kadro da takımın başından ayrıldı. Şayet ligler başlayana kadar borçlar ödenip kulüp kurtarılamazsa Diyarbakırspor’un kapatılması dahi söz konusu.

Star'da yer alan habere göre; hafta önce görevinden istifa eden Diyarbakırspor eski Başkanı Nurullah Edemen, konuyla ilgili soruları yanıtladı. Edemen, Diyarbakırspor’un tarihinin en kötü dönemini yaşadığını belirterek “Kulübün bu duruma gelmesinde en büyük neden eski yönetimde yapılan yolsuzluklar. Mahkemeye intikal etmiş bir durum için benim konuşmam doğru olmaz, ancak bu yolsuzlukları tüm Diyarbakır kamuoyu biliyor. Belki de bu yüzden kulübü kapattırmak istiyorlar” dedi. Bugüne kadar kulübün başın gelen tüm yöneticiler bu koltuğu çıkarları için kullanmış” diye konuştu.
 
 

1.3 milyon TL’yi hibe ettim

 
 
Kulüpten alacağı 1.3 milyon TL’lik parayı hibe ettiğini söyleyen Edemen “1 yıllık bir yönetim olmamıza rağmen kulübün çıkarları doğrultusunda elimizden gelen herşeyi yaptık. Bu kulüp 1. ligde iken başkan olmak için yarışan insanlar, şimdi ortada yoklar.  O konuşanlara söylüyorum. Madem bu kadar seviyorsunuz Diyarbakırspor’u, ozaman alacaklarınızdan vazgeçin benim gibi. İşte ozaman kulübün kurtarılması için çaba harcandığını görürüz ve bizde destek oluruz ” dedi.
 

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