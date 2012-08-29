Diyarbakırspor taraftarlarından bayraklı yürüyüş

Taksim Meydanı’nda bir araya gelen yaklaşık 30 Diyarbakırlı taraftar yarın yapılacak genel kurul öncesi yönetime talip çıkmaması ve Diyarbakırspor’un kayyuma devredilmesi ihtimali nedeniyle yürüyüş düzenledi.

Uğur Alaattinoğlu ve Zeki Günal'ın haberine göre, grup, dev Türk bayrağı açarak ‘'Surlar konuşana dek, susmayacağız. Diyarbakırspor’um'’ yazılı pankart açtı. Diyarbakırspor formaları giyen taraftarlar daha sonra İstiklal Caddesinde yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında meşale yakan grup, ‘'Her zaman her yerde en büyük Diyar'’, ‘'Yeşil-Kırmızı şampiyon Diyar'’, ‘'Gaffar Okan ölmedi, kalbimizde yaşıyor'’ sloganları attı. Grup, Galatasaray Lisesi önünde toplanarak Diyarbakır Emniyet Müdürü iken halen fâili meçhul olan bir suikast sonucu öldürülen polis müdürü Ali Gaffar Okkan için saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra grup adına basın açıklaması yapan Diyarbakırspor İstanbul grup temsilcisi Murat Talş, Diyarbakırspor’un Güneydoğu Anadolu bölgesinin en önde gelen takımı olduğunu hatırlatarak, "Bizim yürüyüş düzenlememizin amacı Diyabakırspor’un menfaatidir. Diyarbakırspor’a yapılan tüm haksızlıkları dile getirmek için toplandık. Siyasi, maddi yönden, valilik ve Diyarbakırlı iş adamları tarafından Diyarbakırspor’a sahip çıkmalarını istiyoruz. Diyarbakırspor Türkiye ’nin en büyük beşinci takımı olarak gündeme gelen takımıydı. Biz Diyarbakırspor’a sahip çıkmak için elimizden gelen ne varsa sonuna kadar yapacağız" dedi.

Eylemlerinin ardından grup sessizce dağıldı.