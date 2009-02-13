Diyarbakırlı sevgiyi, Gaziantepli aşkı arıyor

İnternet arama motoru Google'da Türkiye'den yapılan aramalarda, 'sevgi' sözcüğünün en fazla Diyarbakır, 'aşk' sözcüğünün ise Gaziantep'ten sorgulandığı belirlendi.



İnternet ortamında en fazla ilgi gören arama motorlarından Google'da, hangi kelimelerin nerelerden araştırıldığı, "trends" hizmetiyle öğrenilebiliyor.



Google Trends verilerine göre, "sevgi" sözcüğü sırasıyla en fazla Diyarbakır, Adana, Kayseri, Erzurum ve Trabzon'dan aranırken, "aşk" sözcüğünün en fazla arandığı yer Gaziantep oldu. Gaziantep'ten sonra aşk sözcüğünü en fazla araştıran iller de Diyarbakır, Adana, İçel ve Erzurum olarak sıralandı.



İstanbul sevgili düşkünü



"Sevgililer Günü" kelimelerinin arandığı yerler arasında ilk sırayı İstanbul alırken bu ili Trabzon, İçel, Antalya ve Gaziantep takip etti. "Aşk sözcükleri" aramasını en fazla yapan yerler arasında ilk 5 sırayı Adana, Bursa, Erzurum, Trabzon ve İzmir aldı.



"Hediye" sözcüğü en fazla İstanbul, Eskişehir, Muğla, Aydın ve İzmit'ten aranırken, "sevgiliye hediye" kelimeleri ise İzmit, İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir'den sorgulandı.

