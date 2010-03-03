Diyarbakırlı Kardelen BM'de konuştu

T24 - BM, 'Kardelenler'i örnek proje seçti ve 'Kardelen' olarak Diyarbakırlı Güleser Çelik’e söz verdi.



Birleşmiş Milletler, Türkiye'de okula gitme imkanı olmayan kız çocuklarına bu fırsatı tanıyan ‘Kardelenler’ projesini örnek proje seçti. Projenin örnek 'Kardelen'i ise Diyarbakırlı Güleser Çelik oldu.



Birleşmiş Milletler binasında düzenlenen törende, 'Kardelenler' projesinin hayatını nasıl değiştirdiğini 'deniz yıldızları' öyküsüyle anlatan Güleser Çelik, Canlı Gaste'de BM'de konuştu.



Diyarbakır'ın bir köyünde, okula gidebilmek için nehirleri aşan bir kız çocuğu okyanusları aşıp New York'taki Birleşmiş Milletler binasında konuştu.



‘Kardelenler’ bursuyla okuyan, öğrenimine aynı bursla ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde devam eden Çelik'le birlikte, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Kavaf, Türkiye'nin ABD Büyükelçisi, Turkcell ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yöneticileri, yazar Elif Şafak da New York’taydı.



"Kardelenler projesi BM'de tanıtıldı. Ben de orada projenin önemine dair bir konuşma yaptım. Burada olduğum için mutluyum. Ayrıca burada olmak çok şaşırtıcı. Buradakiler projenin başarıya ulaştığını düşünüyorlar. Projeyi desteklemek istediler ve önerilerde bulundular.



Ben Kardelenler ile lisede tanıştım. 7 yıldır burs alıyorum. Eğitimime katkısı büyük oldu. Üniversiteye de aldığım burslarla devam ediyorum. Uluslararası İlişkiler okuyorum. Bugün BM'de bulunmak bu açıdan benim için güzel bir deneyim oldu. Panel sonunda BM'de staj fırsatı verildi. Benim açımdan sevindirici. Önümü açan bir şey.





Diplomat ya da kaymakam



Okulu bitirdiğimde Dışişleri Bakanlığı’nın sınavlarına girmek istiyorum. Diplomat ya da kaymakamlık için.



8 kardeşiz. İki ablam okulu bitirdi ve diğer kardeşlerimin hepsi okuyor. Kardelen bursu dışındaki diğer burslarla eğitimlerine devam ediyorlar.”





Mücadeleye devam etsinler



Güleser Çelik, "Sen bir örneksin. Senin gibilere tavsiyelerin neler?" sorusuna, "Yılmadan mücadeleye devam etsinler, pes etmesinler. Bir adım atılığında mutlaka onları destekleyecek birileri olacaktır" yanıtını verdi.





