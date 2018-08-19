Diyarbakırlı işportacılar: Her şey pahalı olmuş yurttaşların cebinde para kalmamış

Diyarbakır’ın en işlek yerlerinden biri olan Ofis semtindeki ana caddelerde bulunan kaldırımlarda tezgâh kuran işportacılar, diğer bayramlara göre neredeyse hiç satış yapamadıkalrını söylüyor. İşportacı Şahin Kaya, "Her şey pahalı olmuş yurttaşların cebinde para kalmamış" diyor.

Mezapotamya Ajansı'nın haberine göre fiyatların iki katına çıktığını söyleyen işportacı Şahin Kaya, daha önceden bir liraya aldıkları çorabı şimdi iki liraya aldıklarını belirterek, aldıkları çorabı da 3 liraya satmalarına rağmen alıcıların tezgâhlarından alışveriş yapmadan gittiklerini söyledi. Tüm ürünlerin fiyatlarının yükseldiğini kaydeden Kaya, “Her şey pahalı olmuş yurttaşların cebinde para kalmamış” dedi.

Dükkânda satamayınca sokağı denemiş

Ekonomik kriz nedeniyle dükkanda satamadığı ayakkabıları işportacılık yaparak satmaya çalışan Şehmus Üşen, ayakkabı fiyatlarında yaşanan artıştan kaynaklı kimsenin ayakkabı alamaz duruma geldiğine dikkat çekti. Krizi gittikçe daha da derin hissettiklerini ifade eden Üşen, AKP’nin izlemiş olduğu ekonomi politikalarına tepki gösterdi.

Tezgahlardaki ürünleri borçla satın aldığını belirten Aziz Kaplan da şunları kaydetti:

“Umudumu bayrama bağlamıştım. Borçla aldığım ürünleri şimdi nasıl satacağımı kara kara düşünüyorum. Kimse bir şey alamıyor. Zengin zaten buralarda alışveriş yapmıyor. Yoksullar ise ellerindeki az olan parayı da harcamaktan korkuyor” diye konuştu. Krizin bayramı da vurduğunu ifade eden Kaplan, “Eskiden bayram öncesi bu cadde karıncalar gibi gidip gelen insanlarla doluydu; ama şimdi o günlerden eser yok."