T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Diyarbakırlı Gaffur Türkay: Ermeniyiz elhamdülillah

Kendisini Sünni-Müslüman olarak tanımlayan Diyarbakır Ermenilerinin tanınan simalarından...

25 Haziran 2011 03:00

T24 - 'Gizli Ermeniler' kimliklerini eskisine göre daha cesurca açıklıyor. Diyarbakırlı Gaffur Türkay, 'Sünni Müslümanım ama Ermeniyim' diyor.

'Ermeniyiz elhamdülillah'

Kendisini Sünni-Müslüman olarak tanımlayan Diyarbakır Ermenilerinin tanınan simalarından Gaffur Türkay da babasının hacı olduğunu ve Sünni-Müslüman kültürüyle yetiştiğini söylüyor. Gerçek soyadının Ohanyan olduğunu 15 yaşında öğrenen Türkay, “Müslüman olarak yaşıyorum ama geçmişimi ve kültürümü inkâr etmiyorum. Din önemli değil fakat dilimi bilmek istiyorum” diyor. Diyarbakır’daki Müslüman Ermenilerin birbirlerini tanıdıklarını söyleyen Türkay, Hıristiyan Ermenilerin Müslüman Ermenileri küçümsedikleri görüşünde: “Sanki bu durumu biz tercih ettik. Ermeni kimliği etnik köken etrafında birleşmeli, din etrafında değil.”


Halaçoğlu gündeme getirdi

Daha önce görevden alınan eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Yusuf Halaçoğlu’nun geçen yıllarda, Türkiye’de yaşayan Kürtlerin Türkmen, kendilerini Kürt-Alevi olarak tanımlayanlarınsa Ermeni kökenli olduğunu söylemiş, ‘gizli Ermeniler’le ilgili kayıtlar olduğunu öne sürmüştü. Bu sözleri büyük tartışma yaratan Halaçoğlu, Türkay’ın sözleri için, “Sadece Diyarbakır değil, Türkiye genelinde gizli Ermeniler var ve artık kimliklerini açıklıyorlar” diyor.


‘Doğada ayin yapılıyor’

Artvin ve Rize illerinde yaşayan ve Ermenicenin bir lehçesini konuşan Müslümanlaşmış Ermeniler de kendilerini ‘Hemşinli’ olarak tanımlıyor. Kendisi de Hemşinli olan araştırmacı ve politikacı İsmet Şahin, Hemşinlilerin Hıristiyan âdetlerini koruduklarını söyledi. Tunceli’deki ailesinin Kürt-Alevi kimliğiyle yaşadığını söyleyen belgeselci Kazım Gündoğan da kimliğini gizleyen Tuncelili Ermenilerin ‘dualarını doğada yaptıklarını’ söylüyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24