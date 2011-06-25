Diyarbakırlı Gaffur Türkay: Ermeniyiz elhamdülillah

T24

Halaçoğlu gündeme getirdi

‘Doğada ayin yapılıyor’

Kendisini Sünni-Müslüman olarak tanımlayan Diyarbakır Ermenilerinin tanınan simalarından Gaffur Türkay da babasının hacı olduğunu ve Sünni-Müslüman kültürüyle yetiştiğini söylüyor. Gerçek soyadının Ohanyan olduğunu 15 yaşında öğrenen Türkay, “Müslüman olarak yaşıyorum ama geçmişimi ve kültürümü inkâr etmiyorum. Din önemli değil fakat dilimi bilmek istiyorum” diyor. Diyarbakır’daki Müslüman Ermenilerin birbirlerini tanıdıklarını söyleyen Türkay, Hıristiyan Ermenilerin Müslüman Ermenileri küçümsedikleri görüşünde: “Sanki bu durumu biz tercih ettik. Ermeni kimliği etnik köken etrafında birleşmeli, din etrafında değil.”Daha önce görevden alınan eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Yusuf Halaçoğlu’nun geçen yıllarda, Türkiye’de yaşayan Kürtlerin Türkmen, kendilerini Kürt-Alevi olarak tanımlayanlarınsa Ermeni kökenli olduğunu söylemiş, ‘gizli Ermeniler’le ilgili kayıtlar olduğunu öne sürmüştü. Bu sözleri büyük tartışma yaratan Halaçoğlu, Türkay’ın sözleri için, “Sadece Diyarbakır değil, Türkiye genelinde gizli Ermeniler var ve artık kimliklerini açıklıyorlar” diyor.Artvin ve Rize illerinde yaşayan ve Ermenicenin bir lehçesini konuşan Müslümanlaşmış Ermeniler de kendilerini ‘Hemşinli’ olarak tanımlıyor. Kendisi de Hemşinli olan araştırmacı ve politikacı İsmet Şahin, Hemşinlilerin Hıristiyan âdetlerini koruduklarını söyledi. Tunceli’deki ailesinin Kürt-Alevi kimliğiyle yaşadığını söyleyen belgeselci Kazım Gündoğan da kimliğini gizleyen Tuncelili Ermenilerin ‘dualarını doğada yaptıklarını’ söylüyor.