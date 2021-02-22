Diyarbakırlı amatör astronom Abdülkadir Topkaç, yaşamını yitirdi

Sosyal medyada yayınlanan videoları ile tanınan amatör astronom Abdülkadir Topkaç, kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Topkaç, Ay'ın Dünya çevresindeki hareketinin dairesel olmadığını kanıtlamıştı.

Sosyal medyada uzaya olan tutkusuyla tanınan Diyarbakırlı amatör astronom Abdülkadir Topkaç, 67 yaşında kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybederek yaşamını yitirdi. Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Topkaç, yarın Diyarbakır'da toprağa verilecek.

YouTube videolarıyla tanınmıştı

Özellikle de 140journes YouTube kanalında yayınlanan "profil: Diyarbakır'da bir astronom" isimli videoyla ülke genelinde tanınan ve sevilen bir isim olan Abdülkadir Topkaç, 1992 yılında NASA'ya Ay'ın Dünya çevresindeki hareketinin dairesel olmadığını söyleyen bir mektup göndermiş ve literatürün değişmesini sağlamıştı.